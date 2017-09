Sa Belgijom je velika utakmica. Velike utakmice su za velike igrače, poput Miralema Pjanića.

Arhiv / 24sata.info

Nažalost, jednog od naših velikih igrača neće biti u ekipi zbog povrede i to je veliki gubitak za nas u predstojećim mečevima, rekao je Mehmed Baždarević, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.



Pjanić će zbog istegnuća mišića propustiti dva odlučujuća meča u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo "Rusija 2018", protiv Belgije 7. oktobra u Sarajevu te tri dana kasnije s Estonijom u Talinu.



"Zamijeniti Pjanića na njegovoj poziciji ne može niko, ne samo u našoj reprezentaciji nego u bilo kojoj ekipi svijeta. Radi toga nećemo ni pokušati tražiti igrača kojeg staviti u tim koji će, da kažem, glumiti Pjanića. Pokušavat ćemo odraditi određene taktičke zamisli sa kojim ćemo se pokušati najbolje suprotstaviti Belgijancima, ali o tome neću izlaziti u javnost iz razumljivih razloga. Do utakmice ima vremena. Razgovarat ćemo puno sa igračima kroz niz sastanaka i nadam se naći dobro rješenje", istakao je Baždarević.



Tvrdi i da zna u kojoj će formaciji bh. nacionalni tim igrati. Međutim, i to će ostati tajna do utakmice.



"Glupo bi bilo imalo otkrivati karte pred ovako važnu utakmicu", kazao je Baždarević, koji protiv Belgije neće moći računati ni na Ervina Zukanovića radi suspenzije uzrokovane žutim kartonima.



Ne smatra da će Belgijanci ući opušteno u utakmicu na stadionu "Grbavica" i pored toga što su osigurali plasman na Mundijal.



"Ne, oni su preozbiljna reprezentacija da bi se igrali ugledom. Istina je da ćemo imati daleko veći motiv i tu vidim našu veliku šansu. Vidim je u htijenju i požrtvovanju, bespoštednoj i istinskoj sportskoj borbi za ovu državu i njene narode", poručio je Baždarević.



Pripreme fudbalskih reprezentativaca BiH za utakmice sa Belgijom i Estonijom počet će u ponedjeljak, 2. oktobra, na Ilidži u Sarajevu.



"Vjerujem da nećemo imati više problema sa povredama. Trenutno o tome najviše razmišljam”, naglasio je Baždarević.

(AA)