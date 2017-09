Nogometaši Zenita, Arsenala i Lazija upisali su nove pobjede u susretima Europske lige, a iznenađenje večeri priredila je ukrajinska Zorja pobijedivši na gostovanju Athletic Bilbao 1-0.

Foto: 24sata.info

Arsenal je na gostovanju pobijedio BATE Borisov 4-2, a sve je bilo gotovo nakon 25 minuta. "Topnici" su za manje od pola sata vodili 3-0 i praktički riješili pitanje pobjednika. Dva gola zabio je Theo Walcott (9, 22), a jednog Rob Holding (25). Domaćin je do poluvremena smanjio golom Mirka Ivanića (28). U drugom poluvremenu Olivier Giroud (49-11m) je zabio za goste, a Mihail Gordeičuk (67) za BATE.



U drugom susretu iz H skupine Crvena zvezda je u Kolnu pobijedila istoimenog njemačkog bundesligaša 1-0. Utakmicu je odlučio sjajan pogoda Richmonda Boakyjea u 30. minuti.



Uoči utakmice došlo je od nereda navijača u središtu grada, a njemačka policija je privela više od 30 navijača Crvene zvezde. Do izgreda je došlo u središtu grada na Rudolfplatzu, srećom policija je brzo reagirala i spriječila je veće incidente.



Koln je od sinoć bio pod opsadom policije koja je angažirala 2,300 policajaca, a za red na stadionu brinulo je više od 700 redara. Zbog straha od mogućih izgreda dio ugostitelja je zatvorio svoje objekte, a dio škola i fakulteta je u četvrtak radio skraćeno. Policija i gradske vlasti apelirali su su na građane do zaobilaze strogi centar grada. Arsenal vodi na ljestvici sa šest bodova.



U skupini L Zenit je u St Peterburgu pobijedio Real Sociedad 3-1. Ruski sastav je poveo 2-0 golovima Emiliana Rigonija (5) i Aleksandra Kokorina (24), a gosti su u 41. minuti smanjili preko Diega Llorentea. Pobjedu ruskog sastava potvrdio je Kokorin u 60. minuti svojim drugim pogotkom na utakmici.



U drugom susretu Rosenborg je pobijedio Vardar 3-1. Nicklas Bendtner (25-11m), Anders Konradsen (56) i Vegar Hedenstadt (68) su zabili za norveški sastav, a poraz Vardara ublažio je Juan Felipe u sudačkoj nadoknadi.



Zenit vodi sa šest bodova, dok Real Sociedad i Rosenborg imaju po tri boda. Na začelju je Vardar bez bodova.



U J skupini Ostersund i Zorja su šokirali Herthu i Athletic Bilbao. Šveđani su pobijedili Herthu 1-0, a Zorja je identičnim rezultatom u Španjolskoj slavila protiv baskijskog sastava. Pobjedu Ostersundu donio je Nouri iz kaznenog udarca u 23. minuti, dok je pogodak za Ukrajince zabio Kharatin u 26. minuti.



Ostersund vodi na ljestvici sa šest bodova, Zorja ima tri, a Athletic i Hertha po jedan bod.



U skupini G Steaua je na gostovanju pobijedila Lugano 2-1. Domaćin je poveo u 14. minuti golom Mattie Bottanija, no gosti su u drugom dijelu okrenuli rezultat golovima Budescua (58) i Juniora Moraisa (64).



U drugom susretu iz ove skupine Viktorija Plzen je pobijedila Hapoel Be'er Sheva 3-1. Milan Petržela (29) je doveo domaćine u vodstvo, izjednačio je Anthony Nwakaeme u 69. minuti, a Kopić (76) i Bakoš (89) su donijeli domaćinu pobjedu. Diego Živulić nije nastupio za domaći sastav.



U derbiju skupine I Red Bull Salzburg je pobijedio Marseille 1-0 golom Munasa Dabburu 73. minuti.



Konyaspor je porazila Vitoriju Guimaraes 2-1.



U skupini K Nica je pobijedila Vitesse 3-0, dok je Lazio pobijedio Waregem 2-0.

(FENA)