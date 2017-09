Nakon što je Carlo Ancelotti dobio otkaz u Bayern Minhenu, direktor njemačkog kluba Karl-Heinz Rummenigge je izjavio da italijanski stručnjak nije ispunio očekivanja.

Hasan Salihamidžić / 24sata.info

"Ekipa od početka sezone nije ispunila očekivanja koja smo postavili pred njih. Utakmica u Parizu je pokazala da moramo reagovati. Hasan Salihamidžić i ja imali smo otvoren i ozbiljan razgovor s Carlom i obavijestili ga o našoj odluci. Želim se zahvaliti Carlu, on je moj prijatelj i to će ostati, ali ovo je profesionalna odluka", kazao je Rummenigge.



Dodao je kako od ekipe očekuje da ostvari sve ciljeve koje su zacrtali.



"Od ekipe sada očekujem pozitivnu reakciju te da ostvare naše ciljeve u ovoj sezoni", rekao je Rummenigge.



Ancelotti je tokom trenerske karijere osvojio 19 trofeja, među kojima tri Lige prvaka, dvije s Milanom i jednu s Real Madridom.



Bayern je vodio u 60 utakmica, te ostvario 42 pobjede, uz po devet remija i poraza. Prošle je sezone osvojio Bundesligu, a uz to ima i dva njemačka Superkupa.





(AA)