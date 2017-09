Čelnici njemačkog nogometnog velikana Bayerna uručili su otkaz talijanskom stručnjaku Carlu Ancelottiju nakon teškog poraza od PSG-a (0-3) u susretu 2. kola B skupine Lige prvaka, ali i loše atmosfere u momčadi, prenosi Hina pisanje njemačkih medija.

Talijanski stručnjak je posljednjih tjedana bio na udaru kritika zbog blijedih predstava njemačkog prvaka, a poraz na Parku prinčeva očito je prelio čašu strpljenja čelnika kluba.



Da se nešto loše događa u Munchenu bilo je jasno svima. Posebice nakon što su glavne zvijezde Robert Lewandowski, Thomas Muller i Franck Ribery javno kritizirale Ancelottijev rad. Dio medija navodi kako je Ancelotti ispustio kontrolu u svlačionici i kako su čelnici kluba samo čekali rezultatski kiks kako bi mu se mogli zahvaliti na suradnji.



Ancelottijev rad kritizirale su i legende kluba Paul Breitner, Lothar Matthaus i Mario Basler.



Do imenovanja novog trenera, a već se nagađa kako će to biti bivši trener Borussije Dortmund Thomas Tuchel, momčad će privremeno voditi pomoćni trener Willy Sagnol.



Ancelotti odlazi iz Bayerna nakon samo nešto više od godinu dana. Pod njegovim vodstvom bavarski velikan je osvojio naslov njemačkog prvaka, ali ispao od Borussije Dortmund u polufinalu njemačkog Kupa te od Real Madrida u četvrtfinalu Lige prvaka.



Ancelotti je uz Boba Paisleyja jedini trener na svijetu koji je tri puta osvajao Kup ili Ligu prvaka. Paisley je to uspio na klupi Liverpoola, a Ancelotti je dva naslova osvojio s Milanom (2003, 2007), a jedan na klupi Real Madrida (2014). Dvije europske titule je osvojio i kao igrač Milana.



U karijeri je vodio Reggianu, Parmu, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid i Bayern. Kao trener je osvojiio 20 trofeja, a nagađa se kako će nakon Njemačke karijeru nastaviti u nekom od kineskih klubova.

