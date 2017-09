Dušan Bajević, član odbora za posredovanje i savjetovanje Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine (N/FS BiH), ističe, sa velikom pažnjom prati sva dešavanja vezana za utakmicu fudbalske reprezentacije BiH protiv Belgije 7. oktobra na Grbavici.

Dušan Bajević / 24sata.info

Naglašava kako će iz Atine dopunovati u Sarajevo kako bi uživo pratio ”najbitniji susret u ovim kvalifikacijama”.



„Uvijek samo davali najviše kad je bilo najpotrebnije. Sada smo upravo u takvoj situaciji jer popravnog više nemamo. Vjerujem, da se mi možemo mentalno vratiti nakon nesretnog poraza od Kipra. To je presudno za ovu utakmicu. Trebamo vratiti pobjednički duh, moramo vjerovati u sebe i u svoje kvalitete. Svi znamo i svi pričamo o tome koliko je Belgija jaka reprezentacija, ali to nije put kojim trebamo ići. Moramo govoriti o našoj snazi, o kvalitetima koje sigurno posjedujemo. U ovakvim susretima treba nam zajedništvo, treba da svi vjerujemo da mi to možemo jer ima dosta primjera kada smo s takvim pristupom ostvarivali pobjede za koje smo mislili da su nemoguće“, rekao je Bajević, prenosi Anadolu Agency (AA).



Susret naše reprezentacije protiv Belgije sa velikom pažnjom prati cjelokupna grčka javnost obzirom na to da njihov plasman u baraž zavisi od rezultata na Grbavici.



„Ovdje u Grčkoj se s velikom pažnjom prate sva dešavanja vezana za našu i belgijsku reprezentaciju. Svaki dan pojavi se neka nova informacija. Čak su oni počeli sami sebe da opominju da se previše pažnje poklanja meču BiH-Belgija, te da svi zaboravljaju da Grčkoj, također, predstoje dva susreta u kojima moraju ostvariti pobjede, pa se tek onda nadati da im Belgija pomogne. Mislim da su oni svoje misli previše okrenuli prema nama jer od završetka susreta Grčka-Belgija krenuli su u kalkulacije i računice kako mogu do drugog mjesta u grupi“, istakao je Bajević u razgovoru za oficijelni internet stranicu N/FS BiH.



Naglašava da svi trebaju dati nesebičnu podršku igračima i stručnom štabu BiH, jer je na njima najveći pritisak.



„Vjerujem u selektora Baždarevića. Znam da će on uraditi sve da igrače oslobodi pritiska. Trebamo im svi dati podršku, a njihov zadatak je da se dignu iz trenutne situacije, da vjeruju u sebe i da vjeruju da mogu doći do pobjede. Najbitnije je da oni daju svoj maksimum, da imaju želju, a kad je tako, onda će se takav pristup nagraditi“, kazao je Bajević.





(AA)