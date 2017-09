Večerašnjim utakmicama u grupama Ci D je zaključeno drugo kolo Lige prvaka. U derbiju kola sastali su se Atletico Madrid i Chelsea. Gosti su slavili nakon preokreta rezultatom 2:1, dok su pobjede teškom mukom ostvarili Juventus i Barcelona.

Foto: Agencije

Grupa C





Atletico Madrid - Chelsea 1:2



U derbiju kola Chelsea je slavio nakon preokreta kod Atletica u Madridu. Na prvi pogodak čekalo se do 40. minute. Nakon kornera David Luiz je napravio glupost i skrivio penal, a siguran realizator sa bijele tačke bio je Griezmann koji je šutirao snažno po sredini gola za 1:0. Nakon tačno sat vremena igre Chelsea je došao do izjednačenja. Hazard je bio asistent, a Morata je pogodio za poravnanje rezultata. Pobjedu Plavcima donio je rezervista Batshuayi u 90+4. minuti susreta.



Qarabag - Roma 1:2



Roma je slavila u Azerbejdžanu pogocima Manolasa i Džeke, dok je počasni pogodak za domaćina postigao Pedro Henrique. Više o ovom meču možete pročitati ovdje.



Grupa D





Juventus - Olympiacos 2:0



Juventus je dugo stezao obruč oko gola gostiju, ali nakon prvih 45 minuta se otišlo na odmor bez pogodaka. Golman gostiju Proto je morao po loptu u svoju mrežu u 69. minuti. Higuain, koji je samo devet minuta ranije ušao u igru, se najbolje snašao u kaznenom prostoru Olympiakosa nakon ubačaja Alexa Sandra, te je pogodio za 1:0. Konačnih 2:0 postavio je Mandžukić u 80. minuti na poprilično sretan način. Miralem Pjanić je trebao početi susret u prvih 11 Juventusa, ali je povrijedio mišić na zagrijavanju te nije bio u konkurenciji za igru.



Sporting Lisabon - Barcelona 0:1



Barcelona se mučila sa Sportingom, a do vodećeg pogotka uspjela je doći uz veliku dozu sreće u 49. minuti. Messi je ubacio loptu iz slobodnog udarca sa desne strane, lopta se odbila najprije od Suareza, a potom od Coatesa i završila u mreži nemoćnog Rui Patricija.



(Klix.ba)