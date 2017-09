Igor Štimac sve češće komentira nogometna zbivanja u hrvatskom nogometu i oko hrvatske reprezentacije. Bivši izbornik smatra da Hrvatsku čeka težak zadatak u završnici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Igor Štimac / 24sata.info

Hrvatska ima isti broj bodova kao Island, a do kraja kvalifikacija dočekuje Finsku i gostuje u Ukrajini. Sve to bez Vedrana Ćorluke, Tina Jedvaj, Matea Kovačića i Marka Pjace.



"Prije dok nisam bio unutra, paušalno sam promatrao stvari. Što je na izborniku? Ne može puno učiniti jer igrače dobije tri dana prije utakmice", rekao je Štimac gostujući na Arenasportu pa dao zanimljiv savjet Čačiću.



"Najviše što može napraviti u ovom trenutku je da ode uplatiti misu, da mu Bog bude na pomoći i da igrači budu iznimno raspoloženi. A bit će ako bude pozitivna energija koje nema već desetak godina. Okruženje je u užasnom stanju, a to se prenosi i na igrače i zato ne daju ono što bi objektivno mogli."





(24sata.info)