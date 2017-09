U grupi H druge pobjede večeras su ostvarili Real Madrid i Tottenham.

Real Madrid je odnio bodove iz Dortmunda zahvaljujući Baleu i Ronaldu. Velšanin je u 18. minuti postigao prelijep pogodak nakon Carvajalovog centaršuta, a potom je u 50. minuti asistirao Ronaldu za 2:0. To je Ronaldu bio 108. pogodak u Ligi prvaka, a večeras je Portugalac igrao svoju 400. utakmicu u dresu Reala. Počasni pogodak za Borussiju postigao je Aubameyang u 54. minuti susreta, a svoj 109. pogodak u Ligi prvaka Ronaldo je postigao na Modrićevu asistenciju u 79. minuti za konačnih 3:1.







APOEL - Tottenham 0:3



Spursi su gostovali na Kipru i vratili su se s tri boda. Junak utakmice bio je Kane koji je postigao hat-trick. Najprije je u 39. minuti pogodio na Alderweireldovu asistenciju, potom mu je u 62. minuti Sissoko asistirao za drugi pogodak, a konačnih 3:0 postavio je na Trippierovu asistenciju u 67. minuti.





Grupa G



Bešiktaš - RB Leipzig 2:0



Bešiktaš je nakon pobjede u prvom kolu u gostima kod Porta upisao nova tri boda. U Istanbul je došao Leipzig i ispraćen je sa dva pogotka u mreži. U 11. minuti Babel je načeo mrežu gostiju, a u 43. minuti Talisca je nakon fenomenalnog centaršuta Quarezme postavio konačnih 2:0. Susret je prekinut u 70. minuti zbog problema sa reflektorima, ali je kvar brzo otklonjen i nakon samo nekoliko minuta je nastavljen.



Monaco - Porto 0:3



Monaco je ponovo razočarao, a tri boda sa stadiona "Louis II" je odnio Porto. Prvi pogodak na meču postigao je Aboubakar. Benaglio je u 31. minuti dva puta odbranio udarac napadača gostiju, ali je treći put bio nemoćan. Aboubakar je svoj drugi pogodak na meču postigao u 70. minuti susreta za 2:0, a konačnih 3:0 postavio je Layun u 89. minuti.





Grupa E



Sevilla - Maribor 3:0



Sevilla je bez problema savladala Maribor na stadionu "Ramon Sanchez Pizjuan". Pitanje pobjednika je bilo riješeno već u prvom poluvremenu kada je Handanović morao dva puta po loptu u svoju mrežu. Ben Yedder je u 27. minuti pogodio na Correinu asistenciju, a potom u 38. na Vazquezovu za 2:0. Sevilla je stigla do trećeg pogotka u 83. minuti kada je Ben Yedder kompletirao hat-trick iz penala. Jasmin Mešanović je u igru ušao u 88. minuti kada je zamijenio Tavaresa.



Spartak Moskva - Liverpool 1:1



Liverpool je kiksao i sa gostovanja u Moskvi donio samo bod. Spartak je poveo u 23. minuti kada je Fernando iz slobodnog udarca postigao eurogol. Radost domaće ekipe je trajala samo osam minuta. Coutinho i Mane su u 31. minuti odigrali dupli pas, a Brazilac je rutinski matirao Rebrova za 1:1.





Grupa F



Napoli - Feyenoord 3:1



Napoli je na San Paolu dočekao Feyenoord i već u sedmoj minuti je poveo. Nakon sjajnog solo prodora Insigne je matirao Jonesa za 1:0. Drugi pogodak na meču za Napoli postigao je Mertens u 49. minuti nakon velike greške odbrane gostiju. Gosti su imali veliku priliku za pogodak u 68. minuti, ali je Toornstra promašio penal, tačnije Reina je odbranio njegov udarac sa bijele tačke. Na 3:0 je povisio Callejon u 70. minuti susreta, a konačnih 3:1 postavio je Amrabat u 90+3. minuti.



Manchester City - Šahtar Donjeck 2:0



Manchester City se mučio na Etihadu protiv Šahtara, ali je uspio upisati tri boda. Mreže su mirovale do 48. minute kada je mrežu Pjatova načeo De Bruyne. Silva je ostavio loptu Belgijancu na 20 metara od gola, a De Bruyne je postigao eurogol i matirao nemoćnog Pjatova koji je samo pogledom ispratio loptu u mrežu. Građani su mogli doći do drugog pogotka u 72. minuti kada je dosuđen penal nad Saneom, ali je Pjatov odbranio Aguerov šut sa bijele tačke. Konačnih 2:0 postavio je Sterling u 90. minuti susreta.





