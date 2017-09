Zvjezdan Misimović, čovjek koji je u dresu reprezentacije BiH upisao čak 83 nastupa, od nedavno obavlja funkciju savjetnika Izvršnog odbora Nogometno/Fudbalskog saveza BiH za pitanja fudbala.

Zvjezdan Misimović / 24sata.info

Za Misimovića je "operacija Belgija" počela odmah nakon susreta s Gibraltarom, navode na zvaničnoj internet stranici N/FS BiH, prenosi Anadolu Agency (AA).



"Već dugo u Savezu razmišljamo o susretu s Belgijom koji je za nas najvažniji u ovim kvalifikacijama. Što se mene tiče, moram priznati da nemam veliku nervozu, jer znam da ćemo sve učiniti da igrači budu maksimalno spremni i da imaju odlične uslove za rad", naglašava Misimović.



Tokom reprezentativne karijeri Misimović je odigrao nekoliko sličnih mečeva koji su odlučivali o plasmanu na velika takmičenja. Bez obzira na snagu Belgije, popularni Miske ima formulu za uspjeh, a po njemu to je prije svega zajednički duh.



"Prije svega moramo biti ekipa, moramo pokazati zajednički duh, moramo disati svi kao jedan. Svi znamo ko igra za Belgiju, ali i naša reprezentacija ima sjajne pojedince. Ako gledamo po pozicijama, onda su oni u prednosti, jer zaista imaju sjajan tim. Moramo dati svoj maksimum, igrati jedan za drugog i uz pomoć publike, koja može biti presudna u ovakvim susretima, doći do pobjede", jasan je Misimović.



Koliko je bitan timski duh i vjera u uspjeh, bh. reprezentativci su osjetili na svojoj koži protiv Kipra. Kako kaže Misimović, to treba biti dobro iskustvo za susret s Belgijom.



"Kipar nam je pokazao kako se ekipa može vratiti u utakmicu i kada gubi 0:2. Pokazali su, kako timski duh može nadomjestiti kvalitet jer smo mi mnogo kvalitetnija reprezentacija od njih. Pokazali su nam šta znači kada sve podredite kolektivu", kaže nekada sjajni vezni fudbaler.



Prvi put seniorska reprezentacija BiH odigraće kvalifikacioni susret na stadionu Grbavica, a Misimović to vidi kao dodatni motiv za bh. igrače.



"Znam da se na stadionu Grbavica mnogo toga uradilo i nema sumnje da će biti odličan ambijent. Nadam se, da će nas i vrijeme poslužiti i da će teren biti dobar. Igranje na Grbavici ne bi trebalo biti teret za naše igrače. Šta više, mislim da bi to trebao biti dodatni motiv za sve nas jer nakon dugo vremena ponovo igramo u Sarajevu. Drago mi je što je to Grbavica jer tu je prava fudbalska atmosfera. Siguran sam da neće izostati i velika podršku navijača i sve bi to trebali biti faktori koji idu u našu korist. Svi znamo koliko nam je ovo bitna utakmica i siguran sam da ćemo imati podršku s tribina od prve do zadnje minute", naglašava Misimović.



On je do nedavno dijelio svlačionicu s većinom igrača koji trenutno igraju za reprezentaciju BiH. Kako kaže, u ime njih može obećati da neće razočarati, da će dati maksimum, a hoće li to biti dovoljno za pobjedu protiv Belgije ostaje da se vidi.



"Ono što ja mogu obećati navijačima je da ćemo mi, svi skupa, dati svoj maksimum. Za mene je najbitnije da se poslije utakmice možemo pogledati u oči bez obzira kakav rezultat bude. Bitno je da mi u Savezu, igrači, navijači znamo da smo sve učinili da dođemo do pobjede, a sad hoće li to biti dovoljno da pobijedimo jednu Belgiju ostaje da vidimo. Ako ne bude suđeno da pobijedimo, meni je najbitnije da navijači prepoznaju našu želju i da nam ne mogu zamjeriti na zalaganju. Fudbal je najpopularniji sport zato što se neke stvari ne mogu predvidjeti. Nadam se da ćemo se, ipak, radovati i da ćemo zajedno slaviti veliku pobjedu", zaključio je čovjek koji je u nacionalnom dresu BiH postigao 25 golova.



Dva kola prije kraja nadmetanja u grupi H kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine BiH zauzima drugo mjesto sa 14 bodova, osam manje od lidera Belgije koja je već osigurala mjesto na Mundijalu. Susret BiH - Belgija igraće se 7. oktobra na stadionu Grbavica sa početkom u 18 sati. U posljednjem, desetom kolu BiH 10. oktobra gostuje Estoniji.



Na Mundijal u Rusiji plasiraće se pobjednici svih devet kvalifikacionih grupa, dok će osam najboljih drugoplasiranih igrati baraž.



- N/FS BiH neće više primati zahtjeve za ulaznice -



S obzirom na veliko interesovanje navijača za utakmicu BiH - Belgija, oglasili su se iz N/FS BiH kako više neće primati zahtjeve za ulaznice.



"Prema dosada pristiglim zahtjevima za ulaznice i dvostruki kapacitet stadiona Grbavica ne bi bio dovoljan da primi sve zainteresovane navijače naše reprezentacije. U nemogućnosti davanja pozitivnog odgovora na ogroman broj upita i zahtjeva za ulaznice, obavještavamo javnost da se isti više neće primati u NS/FS BiH, zaključno sa danom 26. septembar 2017. godine", kažu iz bh. kuće fudbala.



Dodaju da mole sve navijače za razumijevanje, pošto nisu u situaciji odgovoriti na mnogobrojne pozive i upite za ulaznice koje dolaze u NS/FS BiH.



"Nadamo se da ćete prihvatiti ovu informaciju kao iskrenu namjeru da upoznamo javnost sa situacijom, ograničenim kapacitetom stadiona i brojem ulaznica, jer uistinu nismo u mogućnosti primati zahtjeve na koje ne možemo adekvatno odgovoriti u punom kapacitetu", završavaju iz N/FS BiH.

(AA)