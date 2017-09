Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine 7. oktobra u Sarajevu protiv selekcije Belgije igra pretposljednji susret u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji.

Asmir Begović / 24sata.info

Golman reprezentacije BiH, Asmir Begović smatra da će naš tim protiv Belgije imati težak zadatak, ali s optimizmom govori o predstojećem duelu.



- Vjerujem u naš trijumf, posebno s našom publikom, koja će nam biti vjetar u leđa. Bolje igramo na domaćem terenu i optimista sam pred ovaj susret, koji je za nas test svih testova. Belgija je jedna od od najjačih selekcija na svijetu, imaju tako velik izbor igrača, što je zaista fascinantno. Lukaku, Fellaini, Mertens, svi su oni sjajni u svojim timovima i nama samo preostaje da na terenu dokažemo kako i mi imamo kvalitet da se nosimo s ponajboljim igračima svijeta i da pokušamo upisati tri boda, s kojim bismo obradovali cijelu naciju, a prvenstveno nas same, jer i nama ta pobjeda mnogo znači - izjavio je Begović.



Susret će se igrati na stadionu "Grbavica", a Begović smatra da da će to biti sjajna zamjena za "Bilino polje" u Zenici.



- Iskreno, radujem se utakmici na Grbavici. Zenica je već godinama dom našeg tima i sjajno se tamo osjećamo i odlično igramo. Grbavica bi trebalo da bude sjajna zamjena. Vjerujem da će publika doći u velikom broju, jer svi znaju koliko nam znači ovaj meč. Uz to, veliki broj igrača iz našeg tima je karijeru počeo upravo na Grbavici, kao i sam selektor Mehmed Baždarević. Uvjeren sam da će i oni imati još jedan dodatni motiv u ovoj utakmici. Uostalom, svi smo svjesni šta bi nam značila tri boda protiv Belgije, koja bi nas približila SP-u u Rusiji i to nam je svima veliki motiv, jer ovo je ujedno i velika šansa za našu generacije da se još jednom plasira na Mundijal - izjavio je Begović za služnenu stranicu Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine.



(FENA)