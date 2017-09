Aldin Čenan više nije sportski direktor FK Željeznič, a kao razlog povlačenja navedeni su ozbiljni zdravstveni problemi za čiji oporavak je potreban duži vremenski period.

Arhiv / 24sata.info

Iz kluba navode da je u proteklih devet mjeseci Čenan napravio značajan pomak u struktuiranju sportskog segmenta kluba, precizirane su i utvrđene procedure vezane za transfere, prodaju i dovođenje igrača, koordinaciju omladinskih kategorija kao i definisanje prava te odgovornosti u sportskom dijelu kluba.



Formiran je 'B' tim s kojim je Željezničar dobio širinu u igračkom kadru kao i mogućnost da mladi fudbaleri, koji dolaze iz omladinskog pogona, budu pripremljeni za ono što ih čeka kada zaigraju za prvi tim.



- Želim se pozdraviti sa svim navijačima FK Željezničar jer sam jedan od njih. Ovo je posao koji se ne može raditi usput ili na pola, čovjek mora biti maksimalno predan, a ja trenutno to nisam u mogućnosti zbog ozbiljno narušenog zdravlja. U posljednje vrijeme pokušavao sam da bez obzira na sve radim, međutim to nije moguće. Mislim da je pred FK Željezničar sjajna budućnost i da je klub primjer ostalima kako treba raditi, a rezultati svega što se radi na vidjelo će isplivati vrlo brzo - rekao je Čenan.



On je u januaru ove godine imenovan na poziciju sportskog direktora a prije toga od jula 2016. je obavljao funkciju glavnog skauta, saopćeno je iz FK Željezničar.

(FENA)