U šestom kolu italijanske Serije A Roma je na svom terenu slavila rezultatom 3:1 protiv Udinesea, a nastup su zabilježila dvojica bosanskohercegovačkih reprezentativaca, Edin Džeko za Romu i Riad Bajić za Udinese.

Foto: Twitter

Roma je fenomenalno otvorila susret. Već u 12. minuti Radja Nainggolan je odlično uposlio Edina Džeku koji postiže svoj već šesti pogodak u Seriji A ove sezone. Nije puno prošlo do drugog gola domaćina. Ovaj put Džeko je asistirao svom kolegi Stephanu El Shaarawyju za 2:0.



Do kraja poluvremena Vučica je uspjela, gotovo pa, ovjeriti trijumf u ovom susretu. Lopta je nakon rikošeta stigla ponovo do El Shaarawyja koji postiže svoj novi gol.



Iako se u drugom poluvremenu očekivao nastavak golijade, gledaoci su čekali na pogodak sve do 90. minute.



U 80. minuti izdvaja se odličan pokušaj bh. reprezentativca Riada Bajića koji je šutirao nakon povratne lopte sa distance. Ipak, promjene rezultata nije bilo.



U posljednjim minutama susreta Diego Perotti je promašio jedanaesterac za Romu. U sljedećem napadu Jens Larsen je pogodio za goste i tako postavio konačan rezultat.



Edin Džeko je igrao do 71. minute kada ga je zamijenio Gregoire Defrel, a Riad Bajić je ušao u igru u 70. minuti umjesto Rodriga de Paula, te pružio sasvim solidnu partiju tokom ostatka utakmice.



R3-------x-------1U by watch-it-now



(SCsport)