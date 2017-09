Cristiano Ronaldo, Lionel Messi i Neymar ušli su u najuži izbor za najboljeg nogometaša svijeta u izboru FIFA-e.

Arhiv / 24sata.info

Ronaldo je vodio Real Madrid do druge uzastopne titule Lige prvaka i turnir je završio sa 12 golova.



Messi and Neymar su sa Barcelonom došli do naslova pobjednika španskog Kupa, a Messi je bio najbolji strijelac španskog prvenstva sa 37 golova.



Kapiten Juventusa Gianluigi Buffon uvršten je na finalnu listu za najboljeg golmana, a uz njega su Keylor Navas iz Reala i Manuel Neuer iz Bayerna, prenosi Reuters.



Menadžer Real Madrida Zinedine Zidane, Chelseajev Antonio Conte i Juventusov Massimiliano Allegri novimirani su za najboljeg trenera.



U konkurenciji za nogometašicu godine su Venecuelanka Deyna Castellanos, te Amerikanka Carli Lloyd i Holanđanka Leike Martens.



Ceremonija dodjele nagrada bit će održana 23. oktobra u Londonu.

(FENA)