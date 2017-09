Nije istina da sam u sukobu sa selektorom Mehmedom Baždarevićem ili da mu bilo šta zamjeram jer me nije uvrstio u ekipu u utakmici s Gibraltarom, rekao je u ekskluzivnom razgovoru za Anadolu Agency (AA) Vedad Ibišević, fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine.

Napadač koji je postigao prvi gol za BiH na svjetskim prvenstvima, 15. juna 2014. godine na kultnoj Maracani u Rio de Janeiru u porazu od Argentine (1:2), ističe i da nije u svađi sa bilo kojim kolegom iz reprezentacije, niti da su se u bh. nacionalnom timu poslije poraza od Kipra pojavili klanovi.



"Nismo se posvađali kako su pojedini mediji objavili. Tačno je da smo imali sastanak poslije šokantnog poraza od Kipra i tu smo razgovarali o svim problemima, tj. uzrocima neočekivanog poraza od objektivno slabijeg protivnika", istakao je Ibišević, dodavši:



"Sastanak je i trebao biti, ali sve što se dešavalo bilo je u svrhu neke vrste buđenja. Logično je da smo imali sastanak. Žalosno i glupo bi bilo da tada nismo razgovarali otvoreno o svemu. Dakle, takvi sastanci su praksa u profesionalnom sportu i potrebni su za popravljanje stvari".



- Za poraz od Kipra krivi smo svi -



Ibišević, nakon poraza na Kipru (2:3), nije igrao u meču osmog kola kvalifikacija za SP protiv Gibraltara kojeg je BiH riješila u svoju korist, rezultatom 4:0. Ne smatra da je na taj način označen kao jedan od krivaca za poraz.



"Za poraz od Kipra krivi smo svi, od selektora do svih nas igrača. To što nisam igrao protiv Gibraltara nisam shvatio kao neku vrstu upiranja prstom u pojedinca. Jednostavno, selektor je promijenio ekipu poslije poraza. To je ono što je uobičajeno. Radi toga što nisam igrao protiv Gibraltara ne planiram se oprostiti od dresa BiH", otkrio je Ibišević.



Na pitanje do kada planira igrati za reprezentaciju 33-godišnji prvotimac berlinske Herthe, kazao je:



"Prije početka ovih kvalifikacija planirao sam se od dresa BiH oprostiti na Svjetskom prvenstvu naredne godine u Rusiji. Nadam se da će se moj san ostvariti".



Ukoliko BiH ne pobijedi Belgiju 7. oktobra u Sarajevu i tri dana kasnije Estoniju u Tallinu, popularni Vedo ima "rezervni plan".



"Ukoliko se ne plasiramo u baraž za Mundijal moja posljednja utakmica u dresu reprezentacije BiH bit će 10. oktobra ove godine u Tallinu protiv Estonije", rekao je Ibišević, koji smatra da je vrijeme za mlađe, kao i da BiH ima potencijal u narednim godinama biti jedna od boljih evropskih reprezentacija.



- Zanimljiv recept za Belgiju -



Ima i zanimljiv recept kako pobijediti super jaku Belgiju.



"Naša šansa je u nama, ne u njima, zato što će eventualno biti manje opterećeni rezultatom jer su osigurali nastup na SP. Sa kojim god sastavom da izađu na teren imaju kvalitet da nas mogu dobiti. Isto tako znam i da smo ih prije dvije godine, kada je Belgija bila najjača, trebali pobijediti u Zenici (utakmica završila rezultatom 1:1, op.a.). Ovaj put, protiv Belgije trebamo biti kao Kipar 31. avgusta protiv BiH. Kipar je bio autsajder, ali je protiv nas pokazao ogromnu želju, borbenost, trčanje i pobijedio. Ako je Kipar na taj način dobio BiH, zašto mi ne bismo savladali, realno, od nas bolju Belgiju. Bez istinskog zalaganja na terenu i velike želje u današnjem fudbalu teško da iko može pobijediti bilo kojeg protivnika", mišljenja je Ibišević, dodavši:



"Ukoliko pokažemo pravo lice pobijedit ćemo Belgiju".



Ibišević je u sinoćnjem susretu petog kola Bundeslige bio dvostruki asistent u pobjedi Herthe nad Bayerom iz Leverkusena (2:1).



"Zadovoljan sam. Ide nam poprilično dobro. Vjerujem da ćemo u UEFA Evropa ligi proći grupu, kao i da u Bundesligi na kraju sezone možemo završiti u gornjem dijelu tabele", istakao je Ibišević.



