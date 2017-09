Trener GNK Dinama Mario Cvitanović danas je održao konferenciju za medije sa gipsom na desnoj ruci nakon sinoćnjeg napada u centru Zagreba na kojoj je poručio da je on samo trener i da ga zanima samo nogomet. Šef sigurnosti Dinama krivnju je pronašao u državi, sudstvu, politici i medijima, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Trener GNK Dinama Mario Cvitanović zahvalio se svima koji su mu poželjeli brz oporavak i podršku.



"Samo želim biti nogometni trener koji će se baviti ekipom i igračima. Školovao sam se i živim za nogomet, samo želim biti nogometni trener", kazao je Cvitanović koji se zahvalio ekipi Dinama na brizi i podršci.



On je dodao da je nogomet njegov život i da se o uspjesima može diskutirati, ali o ljubavi i predanosti da Dinamo bude prvak i pobjeđuje ne može se dvojiti.



"Moj privatni život je apsolutno čist kao suza. Tu nema niti jedna tamne točke. Moj odnos sa igračima je odličan i to pokazuju njihove reakcije jučer i danas", kazao je Cvitanović i dodao:



"Ako želiš oduzeti moju strast i ljubav prema nogometu, moju svesrdnu podršku igračima i rezultatu i afirmaciji i uspjehu u nogometu, onda uzmi pištolj i pucaj mi ovdje", kazao je Cvitanović pokazujući na čelo.



Nakon kratke izjave, trener Cvitanović je odbio odgovarati na pitanja novinara, a riječ je preuzeo Krešimir Antolić, član uprave kluba i šef sigurnosti Dinama.



Antolić je izjavio kako smatra da zagrebačka kriminalistička policija može riješiti slučaj napada na Cvitanovića. Istaknuo je kako ne želi prejudicirati motive i napadače, ali da se napad dogodio u kontekstu događanja oko Dinama.



Istaknuo je kako se ovaj napad ne može promatrati van konteksta napada na savjetnika GNK Dinama Zdravka Mamića u Tomislavgradu vatrenim oružjem.



Optužio je "politički pasivizam i podršku nasilju koje se dešava na području cijele Hrvatske". Kazao je kako se simboli mržnje promoviraju u samom hrvatskom parlamentu te kako dio medija banalizira i čak opravdava nasilje.



Okrivio je premale kazne za napad na Zdravka Mamića na Braču, napade na nogometne suce te na nesankcioniranje skandiranja koja sa tribina pozivaju na ubojstvo Zdravka Mamića.



"Problem nasilja može samo i jedino riješiti država kroz svoje institucije, policiju i pravosuđe. Država je od 2015. naovamo pokazala kakvu snagu ima kada želi udariti na jednu instituciju, a to je Dinamo", poručio je Antolić.



Trenera Dinama Marija Cvitanovića sinoć su napala dvojica maskiranih napadača ispred stana u zagrebačkom Trnju nakon čega je hospitaliziran sa težim ozljedama.



(AA)