Jeremy Mathieu, bivši odbrambeni fudbaler Barcelone, a danas lisabonskog Sportinga vjeruje da je Neymar otišao u Paris Saint-Germain kako bi izašao iz sjene Lionela Messija, prenosi Anadolu Agency (AA).

Jeremy Mathieu / 24sata.info

Brazilski fudbaler je ovog ljeta preselio iz Barcelone u Pariz za rekordno obeštećenje od 222 miliona eura. Neymar ima sjajan start u dresu PSG-a, gdje je u šest nastupa upisao po pet golova i asistencija.



Mathieu, koji je napustio Barcelonu mjesec dana prije Neymara, smatra da je Brazilac otišao iz Barce kako bi prestigao Messija i osvojio Zlatnu loptu.



"Nijednog trenutka ljudi nisu pomislili da će napustiti Barcelonu. Ali, to je fudbal, to je njegova odluka. Moje mišljenje je da je napustio Barcu jer je bio iza Messija. Mislim da želi osvojiti Zlatnu loptu i trenutno je sretan u Parizu, jer postiže golove", kazao je francuski fudbaler.



Mathieu smatra da je Messi najbolji fudbaler svijeta, bez obzira što mnogi smatraju da je to u ovom trenutku Portugalac Cristiano Ronaldo iz Real Madrida, najvećeg Barceloninog rivala.



"Ne poznajem Ronalda lično, ali oni su dva različita tipa igrača. Obojica imaju svoj stil. Međutim, poznajem Messija i znam koliko je dobar igrač, najbolji", iskren je Mathieu.



Iskusni 33-godišnji defanzivac karijeru je počeo u Sochauxu, a nastavio u Toulouseu. Iz Francuske u Španiju preselio je 2009. godine, kada je potpisao za Valenciju. Nakon pet godina u redovima "šišmiša" prešao je u Barcelonu, koju je napustio ovog ljeta i prešao u lisabonski Sporting. Mathieu je u dresu reprezentacije Francuske upisao pet nastupa.



(AA)