Fudbaleri Reala iz Madrida poraženi su na svom terenu od Betisa rezultatom 0:1 i tako već dozvolili Barceloni da ima sedam bodova više.

Foto: Twitter

Los Blancosi su napadali tokom cijele utakmice, ali i ispromašivali. Nevjerovatno je šta sve nisu uspjeli da pretvore u pogodak, a najbliži su pobjedi bili kada je Gareth Bale petom pogodio stativu u 75. minuti.



Gostujući goman Adan je bio fenomenalan u nekoliko navrata i spasio je Andalužane poraza. A, onda se u 94. minuti dogodio šok. Sanabria je glavom realizovao jednu od boljih prilika za goste i tako slavio prvi put protiv Madriđana nakon 2008. godine



U drugom duelu Sevilla je teškom mukom stigla do pobjede nad Las Palmasom rezultatom 1:0.



Andalužani su bili mnogo bolji rival, ali to nisu uspjeli da krunišu golom u dugoj fazi utakmice. Kada su domaći navijači počeli da strahuju za dva bitna boda, Jesus Navas je golom u 83. minuti donio veliko slavlje na Ramon Sanchez Pizjuanu.



Tom pobjedom Sevilla je došla do već 13. boda u pet utakmica Primere.











