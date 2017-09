Željezničar je danas u gostima kod Metalleghea na utakmici šesnaestine finala Kupa BiH slavio pobjedu od 0-1.

Foto: FK Željezničar

Plavi su već u drugom minutu preko Asima Zeca stigli do vodstva na ovom meču, kada je golman domaćih Ramić pogriješio i gostima omogućio da stignu do pogotka.



Nakon ovog pogotka domaći su dva puta zaprijetili Plavima međutim, danas odlični Fejzić spašava svoj gol.



Željezničar je do kraja poluvremena bio dominantniji ali bez učinka te je prvi dio završen sa 1:0 u korist gostujuće ekipe.



Drugo poluvrijeme utakmice u Jajcu obilježila je gruba igra domaćih koji su dobili nekoliko žutih kartona.



Plavi su najbolju šansu za povećanje rezultata imali preko Zeca, ali njegov udarac zaustavio je Ramić, te svoju ekipu ostavio ”u životu”.



Do kraja susreta Željezničar je sačuvao minimalnu prednost i tako obezbjedio prolazak u narednu fazu Kupa BiH.





(SCsport)