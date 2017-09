U prvom susretu 5. kola italijanske Serie A, Bologna i Inter su remizirali 1:1.

Domaći tim je bio mnogo bolji rival u prvom dijelu, te je već na startu proustio nekoliko sjajnih šansi, ali su do prednosti stigli u 32. minuti kada je Verdi izvanrednim udarcem sa 25 metara matirao Handanovića.



U nastavku je Inter imao više od igre i pritiskao je, ali sve do 76. minute nisu uspjevali ozbiljnije ugroziti gol Bologne. Zatim je Mbaye nespretno i pomalo bizarno srušio Edera u kaznenom prostoru, a Di Bello je pokazao na bijelu tačku.



Siguran sa 11 metara bio je Icardi, ali je do kraja ostalo 1:1 u prilično uzbudljivom meču, čime je prekinuta serija Nerazzurra od četiri uzastopne pobjede.







