Nogometaši Borussije pobijedili su u Monchengladbachu u okviru 5. kola Bundeslige ekipu Stuttgarta rezultatom 2:0.

Foto: Twitter

Prvu veliku šansu na utakmici imali su gosti već u šestoj minuti kada je neprecizan bio Terodde, dok mu je uzvratio istom mjerom Raffael s druge strane.



U otvorenom prvom poluvremenu viđena je još po jedna dobra prilika na obje strane, a do gola nisu mogli Stindl i Mangala.



I u nastavku je Stuttgart krenuo ofanzivno. Novi promašaj upisao je Terodde, a kazna je stigla u 57. minuti kada Raffael dovodi Borussiju u vodstvo nakon asistencije Elvedija.



Ponovo Stuttrgart ne dolazi do gola kada se u šanci našao Aogo pa tri minute kasnije pravi penal, kojeg u gol pretvara Raffael za konačnih 2:0.



I do kraja meča Stuttgart je imao dvije šanse da dođe do gola. Novi veliki promašaj upisao je večeras indisponirani Terodde, a Sippel je kasnije odbranio šut Becka iz dobre pozicije.



Borussia je tako došla do prve pobjede u zadnje četiri utakmice i tako se probila na sedmo mjesto Bundeslige, dok je Stuttgart na 10. poziciji.





(Klix.ba)