Španski prvoligaš Atletico Madrid ponudio je 65 miliona eura odštete za napadača Chelseaja Diega Costu koji bi u januaru trebao preseliti u Madrid.

Diego Costa / 24sata.info

Španci su poručili 'Bluesima' kako je to "uzmi ili ostavi" ponuda i kako nemaju namjeru platiti više.



Ukoliko Chelsea prihvati ponudu, Costa će postati najskuplji igrač u historiji 'Los Colchonerosa'. Do sada je Atletico najviše platio za Radalema Falcaoa, 2011. godine Portu, 40 miliona eura.



Brazilski napadač sa španskim pasošom mjesecima je u sukobu s menadžerom Antonio Conteom i već 200 dana nije upisao službeni nastup u dresu londonskog kluba.



Costa je bio član Atletica od 2007. do 2009. godine kada je veći dio proveo na posudbama (Braga, Celta, Albacete), te od 2010. do 2014. godine, podsjeća Hina.





(24sata.info)