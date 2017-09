Manchester United je u susretu 5. kola Premiershipa sa 4:0 nadigrao Everton na Old Traffordu.

Foto: Agencije

Prednost domaćima osigurao je rani pogodak Antonia Valencije u 4. minuti, a koji je zaista bio pravo remek djelo. Na povratnu loptu Matića brzonogi Ekvadorac je reagovao sjajnim volejom, koji je pogodio same rašlje mreže gostiju.



Do kraja su Lukaku i Mata imali dobre šanse da postigu i drugi gol za Crvene đavole, ali sve do samog finiša rezultat se nije mijenjao. Ipak, gledaoci su vidjeli tri ekspresna gola. U 84. minuti Mkhitaryan , u 90. Lukaku i u 91. minuti Martial iz penala ovjerili su siguran trijumf Mourinhove ekipe od 4:0.



Muhamed Bešić nije ulazio u igru, dok je Wayne Rooney dočekan aplauzima publike na Old Traffordu.



M4-------x-------0E by watch-it-now



(SCsport)