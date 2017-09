Španski fudbaler Alvaro Morata priznao je da ga je Manchester United želio dovesti ovog ljeta prije nego što je realizovao transfer iz Real Madrida u Chelsea.

Alvaro Morata / 24sata.info

Morata je za britanske medije istakao da je presudilo to što je trener “plavaca“ Antonio Conte, s kojim je imao priliku kratko sarađivati u Juventusu.



“Imao sam razne ponude ovog ljeta, ne samo od Chelseaja i Manchester Uniteda, nego i iz drugi evropskih liga. Najvažniji i najbolji razgovor koji sam imao bio je sa Conteom, jer on je želio da dođem ovdje. Početkom ljeta nisam znao je Chelsea zainteresovan za mene, mislio sam da su željeli Romelua Lukaku ili nekog drugog igrača. Nisam mislio da je opcija sa Chelseajem otvorena“, iskreno kaže Morata i nastavlja:



“Međutim, više puta sam razgovarao sa Conteom, ne samo ovog ljeta, i osjećao sam da sam mu dužan, jer on me je doveo u Juventus, ali je brzo nakon toga preuzeo reprezentaciju Italije. Uvijek sam želio da igram za njega, imao sam priliku samo dva mjeseca, ali sam imao osjećaj kao da ga znam poznajem oduvijek. Kada sam saznao da me želi ovog ljeta nisam puno razmišljao i učinio sam sve da bi se moj dolazak u Chelsea i dogodio.“



Španski reprezentativac je otkrio i da je blizu Chelseaja bio još prošlog ljeta, kada je Conte tek imenovan za novog menadžera.



Morata je dijete Real Madrida u kojem je nakon Atletico Madrida i Getafea, trenirao kao dječak. Za prvi tim “kraljevskog kluba“ debitovao je u decembru 2010. godine. Nakon četiri sezone u kojima se nije previše naigrao odlučio je otići u Juventus, da bi se 2016. vratio u Real. U dresu Španije odigrao je 22 utakmice i postigao 12 golova.





(AA)