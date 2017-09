U prvom meču 5. kola engleske Premier lige Bournemouth je na svom Vitalityju slavio pobjedu rezultatom 2:1 nad novajlijom Brighton & Hove Albionom.

Ekipa našeg Asmira Begovića je konačno došla do prvih bodova u novoj sezoni i prve pobjede. U prvom poluvremenu Trešnjice su bile znatno bolji rival, ali do pogotka nikako nisu mogle jer je Matt Ryan branio gotovo nemoguće.



U drugom dijelu prava otočka utakmica za sladokusce. Galebovi su prvi stigli do vodstva. Igrala se 55. minuta kada je Solomon “Solly” March pogodio nakon asistencije odličnog pojačanja iz Ingolstadta, Pascala Grossa.



Ipak, to je razbudilo ofanzivne Trešnjice koje su do kraja preokrenule rezultat. U 67. minuti dugogodišnji član Bournemoutha Andrew Surman je pogodio na asistenciju Jordona Ibea, a konačan rezultat postavio je Jermain Defoe prvim golom u crveno-crnom dresu u 73. minuti i tako donio pobjedu svom timu, prvu u sezoni.



Asmir Begović je odigrao vrlo zapaženu rolu u pobjedi domaćina na Vitalityju.





