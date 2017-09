Arsenal je na svom Emiratesu u prvom kolu Evropa lige dočekao Koln i na kraju slavio pobjedu od 3:1.

Nakon odličnog otvaranja utakmice, Koln je navijačima Topnika preko Jhona Cordobe priredio veliki šok. Naime, David Ospina je bespotrebno u 9. minutu istrčao sa svog gola, a to je već pomenuti Cordoba iskoristio, te pogotkom kaznio glupost koju je načinio golman Arsenala.



U nastavku poluvremena, Topnici su imali nešto više od igre, ali do promjene rezultata nisu stigli, te je prvo poluvrijeme završeno sa 1:0 u korist Jarčeva.



U drugom poluvrmenu, Wenger vuče pravi potez, te na teren umjesto Holdinga ulazi Kolašinac, koji u svom prvom dodiru sa loptom, fenomenalnim udarcem matira Homa, i donosi poravnanje svojoj ekipi. Vrijedi istaći da se bh. tenk ovim pogotkom upisao u historiju Arsenala, te je njegov gol, jubilarni 200-ti pogodak za Arsenal na domaćem terenu.



Nakon pogotka Kolašinca, navijači Arsenala nisu dugo čekali na novo uzbuđenje, pa je tako Alexis Sanchez u 67. minutu donio potpuni preokret svojoj ekipi.



Do kraja susreta, odličnu igru Arsenala u drugom poluvremenu, svojim pogotkom nakon akcije koju je počeo Kolašinac, krunisao je Hector Bellerin, i tako postavio konačan rezultat, i donio pobjedu Topnicima od 3:1.



