Danas je počelo prvo kolo Evropske lige za sezonu 2017/2018. U grupama A, B i C ukupno je na šest utakmica postignuto 14 pogodaka.

Foto: Agencije

Na terenu su bila petorica reprezentativaca BiH, a zanimljivo je da njihove ekipe nisu uspjele zabilježiti niti jednu pobjedu.



Astana je u grupi A gostovala kod Villarreala i doživjela je poraz na El Madrigalu. Sansone je doveo Žutu podmornicu u vodstvo u 16. minuti, a Logvninenko je u 68. minuti poravnao rezultat za 1:1. Novo vodstvo Villarrealu donio je Bakambu u 75. minuti, a konačnih 3:1 postavio je Čerišev u 78. minuti. Marin Aničić i Srđan Grahovac su odigrali svih 90 minuta u redovima gostiju, a Aničić je požutio u 71. minuti.



U istoj grupi Maccabi Tel Aviv je u gostima u Pragu poražen od Slavije s minimalnih 1:0. Odlčujući pogodak postigao je Necid u 12. minuti. Tino Sven Sušić je odigrao svih 90 minuta u redovima poražene ekipe.



Basaksehir je dočekao Ludogorec u grupi C, a susret je završen bez pogodaka. Edin Višća je odigrao čitav susret u redovima domaće ekipe.



Drugi meč grupe C odigrali su Hoffenheim i Braga, a gosti su odnijeli sva tri boda iz Sinsheima. Wagner je doveo Hoffenheim u vodstvo u 24. minuti, a preokret gostima donijeli su Teixeira u 45+1. i Sousa u 50. minuti susreta. Ermin Bičakčić je odigrao prvih 45 minuta susreta u dresu Hoffenheima.



Od ostalih rezultata treba izdvojiti remi Young Boysa i Partizana u Bernu- Fassnacht je pogodio za domaću ekipu, dok je za crno-bijele strijelac bio Janković.



Grupa A



Villarreal - Astana 3:1

Slavia - Maccabi TA 1:0







Grupa B



Dynamo Kijev - Skenderbeu 3:1

Young Boys - Partizan 1:1







Grupa C



Basaksehir - Ludogorec 0:0

Hoffenheim - Braga 1:2



(Klix.ba)