Jučer je prvi put nakon 15 godina Dinamu blokiran račun i to nakon pravomoćne sudske presude prema kojoj je klub dužan svom bivšem vrataru Draženu Ladiću isplatiti 7.5 milijuna kuna duga, objavio je savjetnik GNK Dinama Zdravko Mamić na konferenciji za medije u srijedu.

Zdravko Mamić / 24sata.info

Ladić je tužio Dinamo zbog 400.000 eura duga iz 2002. godine, a nakon višegodišnjeg sudskog postupka taj je dug s kamatama narastao na oko milijun eura.



"Nemam ništa protiv Ladića koji je preko suda tražio svoja prava. Čestitam na upornosti, on je dobio što mu je sud dodijelio, a mi ćemo mu tijekom dana ili najkasnije sutra to platiti i klub će se odblokirati", rekao je Mamić koji je potom dodao da je nedavno Dinamo morao isplatiti i 300.000 eura duga bivšem treneru Osvaldu Aredilesu.



"Nisam bio u klubu kad su nastali ti dugovi. Ja sam došao kasnije i sa svojom ekipom napravio profitabilan klub koji zapošljava 289 ljudi i kojima nikada nije kasnila plaća".



Mamić je zatim istaknuo kako ove sudske presude za cilj imaju uništenje hrvatske nogometne reprezentacije.



"Pred vlastitim očima uništavamo hrvatske svetinje. Pa reprezentacija je od 13 velikih natjecanja bila na njih 11, a sada se dogodilo kako u posljednje dvije godine nije na domaćem terenu igrala pred svojim navijačima. Ovo se radi kako bi se uništila reprezentacija, Hrvatski nogometni savez i Dinamo", rekao je Mamić i dodao kako se primjenjuju različita mjerila kada je u pitanju Dinamo od onih kada je u pitanju Hajduk.



"Svi ste čitali po novinama kako se Hajduk i obitelj Vlašić spore oko toga na koji način se treba podijeliti novac od transfera Nikole Vlašića u Everton, je li to 50-50 ili 70-30. I svima je to normalno, a kada je to isto radio Dinamo u slučaju Lovrena ili Modrića onda to nije normalno i meni se zbog toga sudi", zaključio je Mamić.



(FENA)