Brendan Rodgers, menadžer škotskog Celtica bio je izuzetno ljut na svoje igrače nakon sinoćnjeg poraza u Ligi šampiona na domaćem terenu od Paris Saint-Germaina, rezultatom 0:5. Prema Rodgersovim riječima njegovi fudbaleri u pojedinim trenucima susreta izgledali su kao U12 ekipa.

Brendan Rodgers

Rodgers je posebno bio nezadovoljan izdanjem Cetica u prvom poluvremenu u kojem su primili tri gola.



“Ovo je nivo fudbala na kojem morate voditi računa o lopti i naporno raditi. U prvom poluvremenu to nismo radili, u pojedinim trenucima izgledali smo kao U12 ekipa. Naravno, nedostajalo nam je nekoliko važnih igrača koji će nam pomoći na ovom nivou, ali svaka utakmica će biti veoma teška, to je realnost ovog takmičenja“, rekao je Rodgers i nastavio:



“Ne želim biti previše surov prema mojim igračima. PSG je potencijalni osvajač Lige šampiona i gdje smo mi u toj priči, uz sav respekt, to nije razlika od samo jednog ili dva nivoa, nego tri ili četiri. Uvijek moramo biti konkurentni, a u tom prvom poluvremenu nismo bili. Ipak, drugi dio je bio mnogo bolji i naši navijači su to potvrdili.“



PSG je impresivno krenuo u Ligu šampiona. Golove za pariški klub postigli su Neymar i Kilyian Mbappe po jedan, te Edison Cavani dva, dok je Mikael Lustig uspio savladati sopstvenog golmana.



U drugom kolu grupe ”B” škotski šampion ide u goste Anderlechtu, dok će PSG u derbiju dočekati minhenski Bayern. Utakmice će se igrati 27. septembra.





