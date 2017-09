Nekadašnji holandski nogometaš Edgar Davids je u intervjuu za Gazzettu dello Sport govorio o poređenjima Paula Dybale i Lionela Messija, svojoj karijeri, Juventusu i šansama ovog kluba da osvoji Ligu prvaka.

Edgar Davids / 24sata.info

Dybala je u Juventusu odlično počeo sezonu te je u četiri utakmice u svim takmičenjima postigao sedam golova. Mnogi su ga počeli porediti sa njegovim sunarodnjakom, Argentincem Lionelom Messijem. Davids smatra da to ne treba činiti.



"Ako želite povrijediti Dybalu, nastavite s tim poređenjima. Moramo ga ostaviti da se razvija u miru. Juve ima nevjerovatno talentovanog igrača, no, na njega ne treba vršiti pritisak. Messijeva kruna je teška, on je na višem nivou, postiže desetine golova po sezoni, a posebno je efikasan u odlučujućim utakmicama. Dybala će sve više sijati, ali ga čeka dug put", izjavio je Davids.



Holanđanin je tokom karijere igrao i za Juventus i za Barcelonu te je govorio o večerašnjoj utakmici.



"Proveo sam nekoliko godina u Juventusu, no, Barcu također nosim u srcu. Sve što sam naučio u Torinu, nastavio sam pokazivati u katalonskom klubu. U oba tima sam stekao samopouzdanje, bez toga ne možete biti veliki igrač. Ova Barcelona je snažna, ali malo manje nego ranije, jer više nije nepobjediva mašina. To nije rezultat Neymarovog odlaska, nego je problem u 'motoru' u sredini terena. Najbolje godine Barce su bile u vrijeme Xavija i Inieste. Juventusu također večeras nedostaju neki igrači", rekao je Davids.



Juventus nije osvojio Ligu prvaka od 1996. godine, kada je pobijedio Ajax za koji je tada Davids nastupao.



"Nije to prokletstvo, nego loša sreća. U posljednja dva finala su igrali protiv najboljeg kluba na svijetu. To je poput utrke protiv Ayrtona Senne ili Michaela Schumachera", završio je Davids.





(Klix.ba)