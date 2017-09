Vezni nogometaš Rome Radja Nainggolan izjavio je da bi mogao propustiti svjetsko prvenstvo nakon svađe sa selektorom Belgije Robertom Martinezom.

Radja Nainggolan / 24sata.info

Nainggolan nije uvršten u posljednji spisak "Crvenih đavola" koji su se plasirali na SP u Risiji.



- Rekao mi je da nisam pozvan zbog pada koncentracije - izjavio je Nainggolan za vtm.be.



- Zaista ne znam šta želi da mi kaže. Potom je kao razlog dodao da sam zakasnio minutu na sastanak tima. Riskiranje nastupa na SP-u zbog toga je apsurdno. Volio bih vidjeti da li bi se isto dogodilo da je u pitanju Hazard. Poštujem njegovu odluku, ali neću prvi inicirati razgovor, to on treba da uradi - dodao je.



Smatra da nije učinio ništa pogrešno.



- Želim biti važan dio tima i mislim da to mogu, ali se bojim da sam ponovo ostao bez SP-a - kazao je nogometaš Rome.



(FENA)