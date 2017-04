Safet Sušić, zvanično proglašeni najbolji fudbaler Bosne i Hercegovine prošlog vijeka i do sada najuspješniji selektor nacionalnog tima svoje zemlje sa kojim je izborio nastup na Mundijalu u Brazilu, proteklih mjeseci radi odličan posao i u Super ligi Turske.

Safet Sušić / 24sata.info

Krajem januara ove godine preuzeo je Alanyaspor sa kojim je dobio zadatak izboriti opstanak u društvu najboljih. Fantastičnom serijom sedam kola prije kraja šampionata Sušić je gotovo pa obavio posao jer je Alanyaspor 12. na tabeli sa 34 boda, 11 više od zone ispadanja.



”Cilj je bio opstanak. Međutim, malo su nam sada porasli apetiti. Voljeli bi ostati u sredini tabele i na kraju sezone. Ipak, ove sezone je najvažnije ostati u Super ligi, a poslije ćemo vidjeti”, rekao je u razgovoru za Anadolu Agency (AA) Sušić.



Na pitanje da li će i poslije ljeta ostati trener Alanyaspora, odgovorio je:



”Imam ugovor na godinu i po dana, koji bi se prekinuo u slučaju da ispadnemo iz lige. Imam i klauzulu u ugovoru prema kojoj bi mogao biti slobodan u junu i ako ostanemo u ligi, ali ne vjerujem da ću igdje ići. Ovo je dobar klub, ekipa solidna, lijep grad”.



Šetnje sa mega popularnim Baljićem, Višća je klasa



Sušićev asistent u stručnom štabu Alanyaspora je Elvir Baljić, nekadašnji proslavljeni reprezentativac BiH, kao i pomoćnik popularnog Papeta iz vremena dok je bio selektor ”zmajeva”.



”Bio je super fudbaler, sada je sjajan trener. Baljić je momak sa kojim sam pet godina radio u reprezentaciji BiH, u dva kluba bio sam mu i trener. On je izuzetno cijenjen ovdje u Turskoj. Kada šetamo gradom uglavnom njega ljudi zaustavljaju, pozdravljaju ga, žele se slikati”, istakao je Sušić.



Smatra da su Baljić i Elvir Bolić, bh. igrači koji su nekada harali stadionima i u Turskoj, dobili nasljednike iz svoje zemlje i u Super ligi.



”Edin Višća je svjetska klasa. Briljantan je u dresu Istanbul Basaksehira i čudi me da već nije u nekoj velikoj turskoj ili evropskoj ekipi. To će se desiti u narednom periodu. U Konyasporu imamo trojicu dragulja, Rijada Bajića, Amira Hadžiahmetovića i Denija Miloševića. Pogotovo Bajić je dobar ove sezone. Jedan je od vodećih strijelaca Super lige. Oni su naš veliki potencijal i za njih bi se uskoro mogli otimati najveći turski klubovi. Potencijal su i za 'A' reprezentaciju BiH”, kazao je Sušić.



Smatra da je trka za prvaka Turske skoro pa riješena. Besiktas ima šest bodova više od Višćinog Basaksehira.



”Besiktas će biti šampion. Najjači su! Uz to imaju i armiju navijača za razliku od Basaksehira. Fenerbahce i Galatasaray će završiti na trećem i četvrtom mjestu. Na moje iznenađenje i ne igraju nešto posebno ove godine”, smatra Sušić.



Bivši selektor svim srcem je uz reprezentaciju BiH. Planira i doći u Zenicu kako bi bodrio izabranike selektora Mehmeda Baždarevića 9. juna protiv Grčke, u jednoj od odlučujućih utakmica u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo ”Rusija 2018”.



”Imam u ekipi grčkog reprezentativca Georgiosa Tzavellasa. On nam je dao gol u Atini u zadnjim sekundama utakmice i završilo je nažalost 1:1, iako smo ih nadigrali i trebali pobijediti. Srećom neće igrati zbog suspenzije u Zenici i to je dobro za nas. Oštar je, kvalitetan igrač, može biti štoper, bek”, pričao je Sušić, dodavši:



”Od utakmice sa Grcima mnogo nam zavisi. Ukoliko ih pobijedimo Bosna i Hercegovina može biti i prva u grupi ”H” i direktno se plasirati na SP u Rusiju. Belgijanci su favorit broj jedan, ali vjerujem da, ukoliko savladaju Grke, naši reprezentativci mogu se uključiti u bitku za prvu poziciju. Ako bi izgubili od Grka bili bi u problemima. No, o takvom ishodu ne želim ni razmišljati i nadam se da se neće ni desiti”.



Još žali zbog poništenog gola u Brazilu



Kaže, i danas često se sjeti trenutaka iz Brazila u ljeto 2014. godine kada je BiH vodio sa klupe prilikom jedinog nastupa fudbalske ”A” reprezentacije ove balkanske zemlje na nekom od velikih takmičenja.



”Nije mi ništa loše ostalo u sjećanju iz Brazila, osim čistog gola koji nam je poništio sudija u meču sa Nigerijom i zbog kojeg vjerovatno nismo prošli u narednu fazu takmičenja. Ofsajda nije bilo! I danas kažem, i to se jasno vidjelo. Ostalo je sve bilo uredu. Protiv Argentine časno smo izgubili na Maracani 1:2, protiv Irana odigrali korektno i pobijedili 3:1. Jedino poraz od Nigerije (0:1, op.a.) izbacio nas je iz ritma. Ipak, treba biti svjestan da je Nigerija za razliku od nas stalni učesnik svjetskih prvenstva i da su bili favoriti. Nekada mi kao narod u Bosni imamo običaj da precijenimo svoje mogućnosti, a podcijenimo protivnika”, mišljenje je Sušića.



Protekle subote putem interneta pratio je i vječiti bh. derbi u kojem su Željezničar i njegov bivši klub Sarajevo remizirali bez golova u četvrtom kolu Lige za prvaka BiH.



”Željo i Zrinjski sada su u prednosti nad Sarajevom u trci za titulu prvaka BiH, iako bih volio da šampion bude Sarajevo. U svakom slučaju bodom u derbiju mogu biti više zadovoljni u Željezničaru”, poručio je Sušić.



Nezadovoljan sistemom takmičenja na SP



Sušić podržava odluku Svjetske fudbalske asocijacije (FIFA) da od Svjetskog prvenstva 2022. godine broj učenika Mundijala poveća na 48 reprezentacija.



”To je dobro, mada mi se ne sviđa sistem takmičenja, tj. grupe sa po tri ekipe. Igraš kvalifikacije, mučiš se i dođeš na SP, izgubiš jednu utakmicu i odmah faktički možeš doći u situaciju da ideš kući. Trebali su naći model da u grupama ostanu po četiri ekipe”, konstatovao je Sušić.



Messi daleko lošiji nego ranije



Teško mu je pao poraz PSG-a, kluba čiji je jedan od najboljih fudbalera ikada, u osmini finala Lige prvaka od Barcelone – 1:6. Decidan je da Parižani na Camp Nou nisu smjeli prokockati pobjedu u prvom meču od 4:0, te ispasti.



”Volio bih da Barcelona ove godine ne osvoji Ligu prvaka. Nije to zbog Pariza, nego nedopustivo je da jedna ekipa bude pobjednik tako velikog takmičenja a dozvoli sebi poraze od 0:4, pa sada u četvrtfinalu 0:3 u Torinu od Juventusa. Nije to ista Barcelona kao proteklih godina. I Messi je daleko slabiji, lošiji nego prije dvije godine. Poslije pobjede u Minhenu nad Bayernom Real ponovo vidim na tronu Evrope”, rekao je Sušić za Anadolu Agency.





(AA)