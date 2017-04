U okviru 33. kola francuske Ligue 1 Marseille je u velikom derbiju pobijedio Saint-Etienne rezultatom 4:0. Gosti na Velodromu nisu slavili posljednjih 38 godina, a tradicija se nastavila i večeras.

Foto: Twitter

Dva trofejna francuska kluba vode bitku za izlazak na evrospku scenu. Prije ovog okršaja Marseille je bio šesti, a Saint-Etienne sedmi. Razlika je bila tri boda, ali je nakon utakmice povećana na šest.



Izabranici Rudija Garcije krenuli su ofanzivno. Igrao se 16. minut kada je Gomis propustio dobru priliku. Ipak, samo šest minuta poslije na asistenciju Sansona sa lijeve strane, Thauvin postiže sjajan pogodak za 1:0. To je izazavalo erupciju oduševljenja domaćih navijača.



U 31. minuti domaći nogometaši su izveli izvanrednu akciju. Ovoga puta Thauvin je proigrao Gomisa koji se sjajno snalazi u šesnaestercu gostiju i matira Ruffiera za 2:0. Do kraja prvog poluvremena rezultat se nije mijenjao.



Samo što je počeo drugi dio domaći su tražili jedanaesterac nakon što je u kaznenom prostoru oboren raspoloženi Gomis. Ipak, sudija je pokazao da se igra nastavi.



U 58. minuti semafor na Velodromu pokazivao je 3:0. Na asistenciju Sakaija svoj drugi pogodak na ovom meču postiže Thauvin. Ovo mu je ujedno bio 12. gol u sezoni.



Do kraja ovog dvoboja gosti su pokušavali ublažiti poraz, ali nisu uspjeli. U sudijskoj nadoknadi Payet je pogodio za konačnih 4:0.



U 86. minuti iz igre je izašao igrač utakmice Thauvin. Ispraćen je ovacijama 50 hiljada domaćih navijača.



Marseille je ostao na šestom mjestu Ligue 1, ali sada imaju 51 bod, dok je Saint-Etienne sedmi sa 45 osvojenih bodova.







(Klix.ba)