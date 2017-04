Danas je u okviru 22. kola Prve lige Federacije BiH odigrana utakmica između Veleža i Orašja.

Foto: fkvelez.ba

Nakon 90 minuta sportske borbe, važnu pobjedu su upisali Rođeni sa 4:2. Igrač utakmice bio je Mustafa Mujezinović, koji je upisao svoja prva tri gola u crvenom dresu.



Rođeni su istrčali u sastavu : Abdihodžić – Količić, Mahinić, Zvonić, Petrović – Memić – Ćosić, Rodrigo – Tatar, Mujezinović – Brandao. Na klupi su bili Tipura, Ovčina, Mrgan, Cenaj, Krcić, D. Ćemalović i Isić.



Velež je utakmicu otvorio na najbolji mogući način, golovima. Prvo se nakon prekida najbolje snašao Brandao, i pogodio mrežu u prvoj minuti, da bi Mujezinović svojim prvijencem povečao na 2:0. Igrala se 10. minuta.



Velež je nastavio sa napadima, imao ponišen gol Brandaa, jednu veoma spornu situaciju gdje je Mujezinović zaustavljen startom sa dvije noge u 16- ercu Orašja, ali sudija je pokazao da se igra nastavi. Iako je Mujezinović ostao na zemlji, Orašje nastavlja igrati, dolazi do kornera, nakon kojeg Brković smanjuje na 2-1. Igrala se 31. minuta.



Do kraja poluvremena nismo vidjeli neke izarazite šanse, i svi su očekivali da se na odmor ode sa prednošću Veleža, ali prevarili smo se. Duga lopta Orašja, loša procjena odbrane Veleža koju iskorištava Brković, 2-2.



Drugo poluvrijeme Rođeni otvaraju sa željom da što prije dođu do gola, u čemu i uspijevaju. Mujezinović se odlično snalazi i postiže svoj drugi gol, za vodstvo Veleža od 3:2 u 53. minuti.



To je Rođenima dalo krila i uz podršku navijača sa tribina brzo dolaze i do četrvtog gola. Mujezinović postiže svoj het-trick, i donosi veliku radost navijačima. Igrala se 65. minuta.



Nakon toga, Velež je uspješno kontrolisao utakmicu, i priveo je kraju bez većih problema. Mujezinović je pri izalsku doživio standing ovation, a u igru je ušao Dino Ćemalović u 77.minuti. Svoje prve minute u proljetnom dijelu prvenstva dobio je i Tarik Isić, koji je ušao u 72. minuti.







(24sata.info)