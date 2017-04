Juan Mata, fudbaler Manchester Uniteda propustiće ostatak sezone, iako je postojala nada da će uspjeti da se dovoljno brzo oporavi nakon operacije prepona, javlja Anadolu Agency (AA).

Juan Mata / 24sata.info

Mata je operisan krajem marta i prognoze su govorile da bi mogao ponovo zaigrati u tekućoj sezoni, ali je Jose Mourinho, menadžer Uniteda, potvrdio da se španski fudbaler neće oporaviti do kraja maja.



Portugalski trener je svojim problemima sa igračkim kadrom dodao i to da se odbrambeni fudbaleri Phil Jones i Chris Smalling neće vratiti do sredine maja.



Sezona u Premier ligi Engleske završava 21. maja. Ukoliko se Manchester plasira u finale Lige Evrope sezona će mu se produžiti do 24. maja.



Mata je ove sezone odigrao 38 takmičarskih utakmica za "crvene đavole" i postigao deset golova.



(AA)