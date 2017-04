Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Sead Kolašinac narednu sezonu će nastupati u dresu londonskog Arsenala, prenijeli su danas svjetski mediji.

Sead Kolašinac / 24sata.info

Kolašinac će u tabor ''Topnika'' doći kao slobodan igrač jer mu u junu ističe ugovor s njemačkim Schalkeom, javlja The Sun.



Za usluge dvadesettrogodišnjeg defanzivca zainteresirani su bili brojni evropski velikani kao što su Juventus, Everton, Milan, Chelsea i Manchester City, ali on se odlučio za Arsenal, te navodno tražio potvrdu da dugogodišnji trener Arsene Wenger ostaje na poziciji u tom klubu.



Kolašinac je upisao 117 nastupa za Schalke, posjeduje iskustvo igranja na 18 evropskih utakmica, gdje se ubraja i Liga prvaka. Odigrao je 23 utakmice za reprezentaciju BiH.



The Sun navodi da je reprezentativac BiH odličnim nastupima u dresu Schalkea privukao pažnju velikih evropskih klubova, te da se svestrani defanzivac dobro snalazi i u napadu.



(FENA)