Talijanski nogometaš Lorenzo Insigne uskoro će potpisati novi petogodišnji ugovor s Napolijem.

Lorenzo Insigne / 24sata.info

Dio novog ugovora neće biti klauzula o pravu otkupa, ali ni prava na korištenje njegovog imena. Pregovori između predstavnika nogometaša i kluba traju već mjesecima, no, privode se kraju.



Rai Sport, Corriere dello Sport i Tuttosport tvrde da su Insigneovi agenti dogovorili produženje saradnje s Napolijem do juna 2022. godine. Bilo je nekoliko problema i neslaganja između dvije strane, no, sve je sada riješeno, pa će Insigne zarađivati gotovo 4 miliona eura po sezoni. Zarada bi se mogla povećati bonusima na 4,1 milion eura.



Klub je želio u ugovor uvrstiti i klauzulu od 100 miliona eura, koja bi bila veća od klauzule vrijedne 90 miliona eura, a koju je aktivirao Juventus i doveo Gonzala Higuaina.



Ovo je važan korak za 25-godišnjeg nogometaša, koji je jedini igrač Napolitanaca rođen u Napulju. Ove sezone je u 42 odigrane utakmice postigao 16 golova i upisao 10 asistencija.



(Klix.ba)