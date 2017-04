Fudbaleri Čelika slavili su u prvoj utakmici Lige za opstanak vrlo važnu pobjedu protiv fenjeraša Olimpica rezultatom 1:0 na Otoci.

Foto: Agencije

Gosti su od starta bili nešto bolji rival, ali većih prilika na otvaranju nije bilo. Prve prilike Čelik je imao u 15. minuti, kada su dva šuta napadača gostiju završila odbranama Dejana Bandovića bez problema.



U 18. minuti domaći tim je odigrao divan napad, ali je na kraju faul spriječio veliku priliku. Nakon ubacivanja ništa se nije dogodilo što bi ugrozilo gol Čelika.



Jedini pogodak na utakmici viđen je u 38. minuti susreta. Nevjerovatna drama je viđena pred golom Olimpica, a Danijal Brković je pogodio praznu mrežu Olimpica sa zemlje. Bila je to velika greška domaće odbrane.



U drugom poluvremenu sve je išlo na ruku Čelika. Kiša je usporavala igru, sudija Živković je konstantno svirao sitne prekršaje, a domaći nisu uspjeli stvoriti veću priliku.



Na otvaranju drugog dijela gol Mahira Karića je poništen zbog opravdano dosuđenog ofsajda. Veliku šansu za goste je u 62. minuti propustio Haris Dilaver. Šutirao je sa tri metra glavom direktno u Bandovića.



Do kraja se rezultat nije mijenjao, a većih uzbuđenja nije ni bilo, tako da je Čelik stigao do, moglo bi se na kraju ispostaviti, ključne pobjede u borbi za opstanak.



FK Olimpic - NK Čelik / 0:1 Brković by clipsbh



