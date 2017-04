U povodu gradskog derbija između FK Željezničar i FK Sarajevo, koja se u subotu igra na Grbavici u 19.30 sati, novinarima se danas na stadionu “Asim Ferhatović Hase” obratili šef stručnog štaba bordo tima Mehmed Janjoš i golman Bojan Pavlović.

Mehmed Janjoš / 24sata.info

Trener Janjoš je o veoma važnom susretu na Grbavici govorio prisutnim novinarima, naglasivši da očekuje da će se njegovi igrači u jednoj od važnijih utaikmica sezone predstaviti u najboljem izdanju.



- Igrati utakmicu sa Željom, to je privilegija. Mi imamo privilegiju da pokažemo da na najvećem derbiju BiH, da uveličamo spektakl. Naravno, očekujem povoljan rezultat. Atmosfera nije fenomenalna. Bez nekog razloga smo prosuli neke bodove. Pokušat ćemo ostvariti povoljan rezultat. Želju uvažavamo, ali i mi imamo svoju računicu - kaže Janjoš, koji je rekao da ekipa nema pritisak jer su izborili plasman na evropsku scenu.



On je dodao da bez prisustva "Hordi zla" derbi neće imati potpunu draž, ali da će učiniti da njegova ekipa obraduje navijače.



- Željo je favorit, ali neka pobijedi onaj koji je spretniji - dodao je Janjoš.



Golman Pavlović, koji je briljirao u nekoliko posljednjih utakmica, također je podvukao da on i njegovi usigrači nisu bez šansi u subotnjem susretu.



- Očekuje nas teška utakmica. ne mislim da će ova utakmica odlučiti prvaka. Za derbi ne trebaju motivi, ne razumišljamo o rekordima, a nama je najvažnije da osvojimo tri boda. Mi smo ti koji smo u bodovnom zaostatku i mi moramo juriti po pobjedu. Nemamo strah, jer je pritisak na njima. na boljoj su poziciji od nas i oni mogu više izgubiti nego mi - kazao je Pavlović.



Inače, Nogometni savez Bosne i Hercgovine izvršio je delegiranje službenog osoblja za predstojeći gradski derbi.



Glavni sudija utakmica je, kako je već portal Avaz.ba objavio, Admir Šehović iz Sarajeva.



Njemu će asistirati Moamer Čaušević, Dženan Milić, Haris Kaljanac, Irfan Peljto i Ermin Sivac.



Delegat utakmice je Radika Marić iz Bijeljine, a posmatrač suđenja Dragan Prtvar.



(Avaz)