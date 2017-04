Bivši trener Palerma Giuseppe Sannino izjavio je da je sadašnja zvijezda Juventusa Paulo Dybala bio ‘vanzemaljac’ već u 18. godini kada je stigao u taj sicilijanski klub 2012.

Arhiv / 24sata.info

Fantastični Argentinac (23) bio je presudni igrač u pobjedi torinskog tima nad Barcelonom u prvom meču četvrtfinala Lige prvaka s dva lijepa gola, a jučer je potpisao ugovor s Juventusom do 2022. godine.



- Kada je došao u Palermo brzo smo uvidjeli šta sve može. S tehničkog aspekta on je već tada bio ‘vanzemaljac’, ali prije svega mu je bilo potrebno fizičke snage i da razumije taktiku - prisjetio se bivši trener Palerma.



Dodao je da je Dybalina snaga bila uvijek u njemu, i kada je došao u Italiju da je bio pametan i zdrav i odlučan mladić.



- Imao je strpljenja i polako je rastao - dodao je Sannino, prenos Football Italia.



Otkrio je da je postojao skepticizam u timu nakon što je bivši vlasnik Palerma Maurizio Zamparini oduševljeno pričao o mladom Dybali i njegovom dolasku u taj tim.



- Govorio je kao da se radi o Messiju ili Maradoni. To je bilo neizbježno, bili smo skeptični, a on je bio dječak koji nikada nije pozvan u mladu omladinsku selekciju. Ali onda kada je došao i vidjeli šta radi s loptom shvatili smo da je zaista potencijalni fenomen - naglasio je bivši trener.



Dybala je u Juventus došao 2015. godine za 40 miliona eura, a sada se smatra najvećom mladom zvijezdom u svjetskom nogometu.

(FENA)