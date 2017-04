Proslavljeni fudbalski as, nekadašnji reprezentativac Jugoslavije i igrač Željezničara Refik Šabanadžović u svojoj karijeri imao je dosta duela s najvećim rivalom, ekipom Sarajeva.

Kako je za Avaz.ba kazao uoči derbija, koji se igra u subotu na Grbavici, očekuje pobjedu Plavih, ali je najvažnije da sve bude fer i sportski.



- Po meni, jedina loša stvar jesu utakmice Kupa, zbog kojih bi se igrači obje ekipe mogli "istrošiti". Ali šta je, tu je. Mislim da nas očekuje spektakl, kakav smo vidjeli protiv Slobode. Mislim da će atmosfera biti još bolja s obzirom na to da se igra gradski derbi - kazao je Šabanadžović.



Posebno je nahvalio Sarajevo, trenera Mehmeda Janjoša, ali i stručni štab Želje.



- Sarajevo igra dobro, ima odlične igrače i trenera. Ali, moram naglasiti i sjajnog Aleksandra Petrovića, koji je u Želju doveo disciplinu i za kratko vrijeme napravio dobre rezultate - rekao je.



Istakao je da prati ovu sezonu, a naglasio i vidljiv napredak kada je u pitanju kvalitet.



- Ova nova liga je pun pogodak. Kvalitet je na visokom nivou, jer sada u Ligi za prvaka bukvalno svako kolo imamo derbi. Mislim da ima mnogo više publike na stadionima - istakao je on.



Prva njegova pomisao, kada je subotnji derbi u pitanju, jeste dobra utakmica i fer atmosfera.



- Želja mi je da subotnji derbi bude kao nekada u moje vrijeme, kada su navijači oba tima zajedno išli na stadion, a onda svako na svoju tribinu. Želim da sve bude fer i sportski i naravno da pobijedi Željo - rekao je Šabanadžović.



Za kraj razgovora, naš sagovornik nam je otkrio i koji gradski derbi mu je ostao u sjećanju, ali i koji rezultat priželjkuje ove subote.



- Derbi iz 1986. godine kada smo na Grbavici pobijedili Sarajevo 3:0, to je nezaboravna utakmica, pun stadion i strašna atmosfera. A što se tiče rezultata, ako baš moram da prognoziram rezultat, neka bude 2:1 za Želju. Strijelci nek budu Lendrić i Stevanović za Želju, a Duljević za Sarajevo - zaključio je Šabanadžović.



