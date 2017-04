Slaven Bilić, menadžer West Hama potvrdio je da zbog “ozbiljne povrede“ do kraja sezone neće moći računati na jednog od najboljih igrača Michaila Antonia, javlja Anadolu Agency (AA).

Slaven Bilić / 24sata.info

Antonio se povrijedio prošlog vikenda u dugo čekanoj premierligaškoj pobjedi “čekićara“ rezultatom 1:0 protiv Swansea Cityja.



“Radi se o ozbiljnoj povredi i Antonio je izgubljen do kraja sezone. To je veliki udarac za nas. Svi znamo šta je davao za tim. On je jedan od naših najboljih igrača“, kazao je Bilić za britanske medije.



Antonio, koji je ove sezone postigao devet prvenstvenih golova za West Ham, u augustu prošle godine prvi put je pozvan u reprezentaciju Engleske, ali nije debitovao. Ponovo se našao na spisku nacionalnog tima prošlog mjeseca za utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Litvanije, ali je otpao zbog povrede zadnje lože. Stoga će morati sačekati na svoj debi u dresu “Gordog Albiona“.



Antonio je od dolaska u West Ham 2015. godine iz Nottingham Foresta odigrao 69 takmičarskih utakmica i postigao 19 golova.





