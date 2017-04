Sergej Milinković-Savić, potencijalni reprezentativac Srbije, produžio je saradnju s rimskim Laziom, objavili su iz rimskog kluba, prenosi Anadolu Agency (AA).

Sergej Milinković-Savić / 24sata.info

Srbijanski fudbaler jedan je od ključni fudbaler "nebesko plavih" ove sezone. Postigao je sedam golova i upisao četiri asistencije, što je odmah dovelo do medijskih špekulacija kako će napustiti Lazio.



"SS Lazio objavljuje da je fudbaler Sergej Milinković-Savić produžio ugovor do ljeta 2022. godine", kratko su danas saopštili iz Lazija.



Novi ugovor predstavlja produžetak saradnje za dvije godine, pošto je prethodni važio do ljeta 2020. godine.



Milinković-Savić rođen je u španskoj Lleidi, a fudbal je počeo trenirati u austrijskom GAK-u. Potom je prošao omladinsku školu novosadske Vojvodine, za čiji je prvi tim debitovao sa 18 godina. S Vošom je osvojio Kup Srbije i nakon jedne polusezone 2014. godine prešao u belgijski Genk iz kojeg godinu dana kasnije stiže u Lazio. Za klub iz Rima odlični vezni fudbaler do sada je odigrao 67 takmičarskih utakmica i postigao deset golova.



(AA)