Claudio Ranieri otvorio je dušu u intervjuu za Gazzettu dello Sport. Iako se očekivalo da konačno progovori o svom otkazu i javno kaže ko ga je minirao, on je dao samo djelomičan odgovor na to pitanje.

Arhiv / 24sata.info

Najrasprostranjenija teorija je da su ga igrači bojkotovali, s obzirom da su nakon njegovog odlaska nanizali šest pobjeda u svim takmičenjima.



"Ne vjerujem u to. Ne, ne i ne! Možda me sabotirao neko iz pozadine, neko iza mene. Niko ne zna da sam imao problem i prošle sezone, ali tada smo osvojili titulu. Ti ljudi su imali priliku za sabotažu ove sezone nakon lošijih rezultata", kaže Ranieri koji nije želio imenovati "ljude iz pozadine".



"Ne želim da kažem ko. Ja sam odan čovjek i kažem u lice svakome šta mislim o njemu. Uostalom, ne zanima me ko me sabotirao. To su bili ljubomorni i zavidni ljudi", govori Ranieri i dodaje kako je razočaran odlukom vlasnika kluba Vichaija Srivaddhanaprabhe da mu uruči otkaz.



"Poslije osvajanja titule sa ekipom koja nikada nije otišla tako daleko očekivao sam da će mi bar malo progledati kroz prste u teškim trenucima. No, očekivao sam određene probleme u ovoj sezoni s obzirom da su se ugovori nekim igračima upetostručili. Upravo zato ne vjerujem da bi me igrači sabotirali. Pa ko bi normalan sabotirao nekoga ko ti obezbjedi pet puta veći ugovor nego što imaš?", kaže Ranieri koji odbija mogućnost da je njegov pomoćnik Craig Shakespeare, koji ga je naslijedio najprije kao privremeno, a potom i trajno rješenje, skovao zavjeru protiv njega.



"On je uvijek bio pošten prema meni i bio je dobar asistent. Gledajte, u sezoni 2014/2015 Nigela Pearsona su otpustili tek poslije šest uzastopnih poraza, a mene poslije pet iako sam osvojio titulu i doveo tim na prag četvrtfinala Lige prvaka. Bio sam siguran da je u Sevilji najgore prošlo i ovih šest kasnijih pobjeda u nizu su to i dokazale. Činjenica da Shakespeare nije promijenio ništa u treninzima i formaciji je dokaz su da sam i ja išao u pravom smjeru", rekao je Ranieri koji je bio šokiran otkazom nakon meča u Sevilji.



"Uspjeh u Ligi prvaka, a zatim igre protiv Arsenala, Evertona i Manchester Cityja su nagovjestile povratak onog pravog Leicestera iz prošle sezone. Utakmica u Sevilji mi je pokazala da se vraćamo. Bio sam miran poslije utakmice i uvjeren u prolaz dalje, a onda mi je vlasnik saopćio da sam dobio otkaz. Rečeno mi je da ekipu treba neko da prodrma, da je ekipa u problemu... Sto posto sam siguran da me igrači nisu izdali jer sa njima nisam imao problema. Uvijek su direktori i vlasnik ti koji odlučuju o sudbini kluba i odlučili su da je najbolje da me otpuste", rekao je Ranieri.

(Klix)