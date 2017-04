Nogometaši Sarajeva i Željezničara u subotu će na Koševu odigrati 109. veliki gradski derbi.

Fuad Muzurović / 24sata.info

U ovoj sezoni to će biti treći duel sarajevskih ekipa u borbi za titulu. U prvoj fazi takmičenja u Premijer ligi susreti su završeni bez pobjednika, na Grbavici je bio 1:1, dok je susret na Koševu završen bez golova.



Nekadašnji dugogodišnji igrač i trener Sarajeva Fuad Muzurović očekuje da derbi uistinu bude fudbalski praznik.



- U Ligi za prvaka Željezničar se probio na prvo mjesto, Sarajevo je treće. U svakom slučaju raduje me da Željo, Sarajevo i Zrinjski igraju dobar fudbal. Očekujem da bude dobra i kvalitetna utakmica, koju će krasiti rivalstvo navijača, koji su u derbiju najbitnija komponenta. Želim da to bude prava utakmica, kako na terenu, tako i van njega. Radujem se tom susretu. I Željo i Sarajevo danas imaju teške utakmice u Kupu, ali se nadam da će se do subote ekipe odmoriti, osvježiti i da ćemo uživati u najvećem derbiju u BiH - kazao je Muzurović za Fenu.



Muzurović ističe da u susretima Željezničara i Sarajava nikad nije bilo favorita.



- I kao igrač i trener to sam iskusio više puta. Kada smo u timu imali Safeta Sušića i Predraga Pašića, i kada smo se borili za prvaka znali smo na Koševu izgubiti od Željezničara, koji se tada borio za opstanak. Željezničar u zadnje vrijeme igra nešto stabilnije, ali ponavljan tu nema favorita. Svako ima svoje mjesto, sigurno će odlučiti veća želja. Igrači su profesionalci, većina ih je katko u klubovima, tu nama velikih emocija, ali neka odrade profesionalno svoj dio posla, da zadovolje navijače i ljubitelje fudbala. Nadam se da će derbi, kao i dosad uistinu biti jedan veliki fudbalski praznik - rekao je Muzurović.



U dosadašnjih 109 derbija Željezničar je zabilježio 32 pobjede, Sarajevo 31, dok je 46 susreta završeno bez pobjednika.



(FENA)