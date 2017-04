Direktor Fudbalskog kluba Željezničar Mirsad Šiljak izjavio je da neće biti promjene odluke kada je u pitanju broj ulaznica koji je rezerviran za navijače FK Sarajevo za gradski derbi u subotu.

Mirsad Šiljak / 24sata.info

Iz Željezničara su ranije saopćili da je za navijače gradskog rivala osigurano 1.090 ulaznica na sjevernoj tribini, što je izazvalo revolt navijača Sarajeva, ali i čelnika FK Sarajevo koji su tražili preispitivanje odluke prijeteći sličnim mjerama kada bude derbi igran na Koševu. Dodatnu srdžbu navijača izazvala je i odluka da će ulaznice biti prodavane isključivo uz pokaz lične karte.



No, direktor Željezničara navodi da je to isključivo odluka MUP-a Kantona Sarajevo, te da su mogli, ustupili bi više ulaznica za navijače protivničkog kluba.



- Nama je najvažnija bezbjednosna situacija na tribinama. Policija je uvjetovala da se naprave dvije tampon zone, na sjevernoj i na novoj istočnoj tribini. Da smo mogli ustupiti više od 1.090 ulaznica to bismo uradili, ali da smo to uradili smanjili bismo kapacitet za naše navijače koji imaju godišnje karte na sjevernoj tribini - kazao je Šiljak, dodajući da je za navijače Željezničara na sjevernoj tribini štampano 1.600 ulaznica.



Odbacio je navode da je Željezničar donio odluku o predočenju ličnog dokumenta prilikom kupovine ulaznica.



- To je bila izričita naredba, odnosno uslov policije KS-a. Ni nama nije drago što su se digle tenzije, ali sada je sve gotovo. Za navijače FK Sarajevo ostaje 1.090 mjesta na sjevernoj tribini - - zaključio je direktor Željezničara.



(FENA)