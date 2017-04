Muhamed Bešić sinoć se konačno vratio na teren i zaigrao za U23 ekipu Evertona u meču protiv Tottenhama.

Muhamed Bešić

Nakon meča, trener Karamela u ovoj kategoriji, koja se slobodno može nazvati i B timom Evertona, David Uswort, za Bešića je rekao da je oduševljen što se vratio na teren.



“Bilo je sjajano vidjeti Muhameda ponovo na terenu. Bio je dogovor da odigra 45 minuta. On je radio marljivo u teretani i mi smo oduševljeni što se vratio nazad. Nadam se da će do kraja sezone dobijati veću minutažu”, rekao je trener U-23 tima Evertona David Uswort.



Ronald Koeman već ranije je isticao da ne zna da li će Bešić do kraja sezone upisati iti jedan nastup za prvi tim Evertona.





(SCsport)