Granada je dobila novog trenera, a riječ je o nekadašnjem reprezentativcu Engleske Tonyju Adamsu.

Tony Adams

Poraz od Valencie 3:1 bio je kap koja je prelila čašu, pa je sada već bivši trener pretposljednjeg tima španske lige Lucas Alcaraz smijenjen, a na njegovo mjesto doveden Adams.



Nekadašnji fudbaler Arsenala u kome je proveo 19 godina, odnosno čitavu igračku karijeru, do sada je trenirao Wycombe, Portsmouth i azerbejdžansku Gabalu, a od 2011. godine je bez angažmana.



Bivši engleski reprezentativac će do kraja sezone imati nemoguću misiju da spase španski tim ispadanja u niži rang, jer je nedostatak za Leganesom sedam bodova, a do kraja ima isto toliko kola.



Adams će debi na klupi novog tima imati već u nedjelju protiv Celte.





(24sata.info)