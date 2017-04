Sve je moguće do kraja sezone. Imat ćemo i utakmicu sa Juventusom. Poslije tog meča sve bi moglo biti jasnije. Moramo vjerovati u sebe, rekao je Edin Džeko, napadač Rome i kapiten fudbalske reprezentacija BiH.

Edin Džeko

Edinu Džeki pogodak u 31. kolu prošlog vikenda protiv Bologne bio je 24. u Seriji A ove sezone, te dijeli prvo mjesto na listi strijelaca italijanskog šampionata sa Andrea Belottijem.



Drugoplasirana Roma sedam utakmica prije kraja prvenstva za liderom Juventusom zaostaje šest bodova. Ipak, kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine vjeruje da nada posljednja umire, odnosno da bi Roma možda mogla i do osvajanja titule, tim prije što će imati i direktni duel sa ”Starom damom” iz Torina.



”Sve je moguće do kraja sezone. Imat ćemo i utakmicu sa Juventusom. Poslije tog meča sve bi moglo biti jasnije. Moramo vjerovati u sebe”, izjavio je Džeko, te kako prenosi Anadolu Agency (AA) dodao:



”Ako ne dođemo do trofeja veoma je bitno da budemo drugi u prvenstvu. Imali smo zgusnut raspored utakmica u Kupu Italije i UEFA Evropa ligi. Italijanski savez nam sa nekim od termina utakmica nije htio izaći ususret i to nam je napravilo probleme”.





