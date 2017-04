U velikom derbiju 3. kola Lige za prvaka Sarajevo i Zrinjski na stadionu Asim Ferhatović Hase odigrali su meč bez golova što znači da je poslije trećeg kola Željezničar lider na tabeli BH Telecom Premijer lige.

Foto: Agencije

Sam početak utakmice nije donio previše dobrih prilika na jednoj niti na drugoj strani. Igralo se na sredini terena, a Zrinjski je kontrolisao loptu, međutim bez prave ideje u završnici napada.



Atmosfera na najvećem bh. stadionu je bila fantastična, međutim na prvu pravu priliku čekalo se sve do 32. minute kada Pavlović loše reaguje na jedan centaršut s desne strane, te odbija loptu do Stojkića koji šutira tik pored desne stative gola Sarajeva.



U 36. minuti penal za Sarajevo. Ahmetović je oboren u kaznenom prostoru Zrinjskog, a sudija Grbić pokazao na bijelu tačku što je izazvalo veliku buru protesta od strane gostujućih igrača, a nakon što su se strasti smirile i Elvis Sarić namjestio loptu, Kenan Pirić pročitao je njegovu ideju i odbranio penal.



Na početku drugog poluvremena Haris Duljević izborio se za malo prostora, međutim iz dobre pozicije šutirao je preko gola, da bi u 62. minuti Jakovljević umalo postigao autogol i doveo Sarajevu u vodstvo nakon dobrog prizemnog centaršuta Almira Bekića.



Nakon toga, uslijedio je malo mirniji tok utakmice, da bi Sarajevo pred kraj meča dodalo u brzinu više pokušavši stići do gola, međutim osim prilike Hebibovića iz 85. minute kada se spetljao u situaciji jedan na jedan, nisu imali previše prilika.



Na kraju, Zrinjski se s Koševa mogao vratiti s tri boda, ali je udarac Kobiljara odbranio Pavlović.



FK Sarajevo - HŠK Zrinjski 0:0 (9.4.2017) by clipsbh



(SCsport)