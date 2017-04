Danas je u okviru 21. kola Prve lige Federacije BiH odigrana utakmica između Budućnosti i Veleža. Na kraju utakmice zasluženo su slavili domaćini rezultatom 3:0, golovima Kavazovića, Zulića i ag. Memića.

Foto: 24sata.info

Rođeni su istrčali u sastavu : Abdihodžić – Krcić, Zvonić, Petrović, Uzun – Memić – Cenaj, Rodrigo – Tatar, Mujezinović – Brandao. Na klupi su ostali Tipura, Količić, Avdić, Isić, D. Ćemalović, Gosto i Ćosić.



Trener Ibro Rahimić je bio prisiljen uraditi neke rokade zbog par izostanaka, tako da je Petrović krenuo zajedno sa Zvonićem na poziciji halfa. Uzun je bio lijevi bek, Krcić desni. Cenaj je bio u vezi zajedno sa Rodrigom, a Memić na poziciji zadnjeg veznog. Naprijed su bili Mujezinović, Tatar i Brandao.



Prvi na utakmici prijeti Tatar čiji udarac brani golman domaćina, Mujkić. Ipak, prvi do gola dolaze domaćini. Nakon izgubljene lopte na lijevoj strani, Zulić centrira i pogađa Kavazovića na suprotnoj stativi, koji trese mrežu Abdihodžića. Igrala se 14. minuta.



Domaćin je tada dobio vjetar u leđa, pa je ubrzo zaprijetio preko Mustafića, čiji udarac Petrović izbija sa gol linije.



Trener Rahimić sredinom poluvremena bio je prisiljen nešto mijenjati. U igru je ušao Ćosić, a izašao Uzun koji se žalio na povredu. Ta izmjena je dovela do rokada u timu. Memić se vratio u odbranu, Petrović na lijevi bek, dok je Ćosić zauzeo mjesto u veznom redu.



U 33. minuti Beširović izlazi u jednu kontru, ali njegov šut prolazi pored gola. Bolju igru u prvom poluvremenu Budućnost je krunisala golom Zulića u 41. minuti, te tako povela s 2:0. Rezultat sa kojim se otišlo na odmor.



Drugo poluvrijeme Velež otvara izmjenom. Umjesto Cenaja u igru ulazi Avdić. U 48. minuti Abdihodžić brani udarac Beširevića sa peterca, te tako ostavlja Rođene u igri.



Kako je vrijeme odmicalo, Rođeni su počeli malo bolje igrati dok se Budućnost zadovoljila rezultatom, i trošila vrijeme. Kod Rođenih su požutjeli Avdić i Zvonić, dok je Ćosić pokušao zaprijetiti golu domaćina, ali je Mujkić bio na visini zadatka.



U 69. minuti Brandao uspijeva promašiti nemoguće nakon jedne lijepe akcije po lijevoj strani. Nakon toga, sporna situacija u 16 – ercu domaćina, čiji igrač igra rukom, ali je sudija procijenio da nije bilo namjere i pušta igru da se nastavi.



Pred kraj utakmice, u igru je ušao i Dino Ćemalović, a iz igre izašao Kerim Tatar. Budućnost je potvrdila pobjedu i trećim golom, koji je ustvari bio autogol Memića.



Na kraju, Budućnost dolazi do tri važna boda, dok je Velež upisao prvi proljetni poraz. Sada slijede za Rođene dvije domaće utakmice protiv Orašja i Sloge SH, gdje će se tražiti novi bodovi.



